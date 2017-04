Védjegyet kaptak a homokhátsági termékek

A Hetedhét Cekkeres védjegyet helyi alapanyagból készült és olyan kézműves remekek használhatják, amelyek kötődnek a térség hagyományaihoz.

A Csongrád megyei

Ruzsa, Bordány, Öttömös, Pusztamérges, Üllés és Zákányszék termékei vehetik fel a védjegyet – jelentette be Sánta Gizella ruzsai polgármester.

Hetedhét Cekkeres védjegyet kaphatnak a helyi krumpliból, spárgából, paprikából, szamócából, almából és őszibarackból készült termékek, illetve a helyben készült méz, levendulaolaj sajt, valamint kecsketejes szappan is.

A vásárlók egyelőre a piacokon juthatnak hozzá a Hetedhét Cekkeres árukhoz, de a termelők hamarosan vásárokon és piacokon is megjelennek. A polgármester ugyanakkor azt is hozzátette, céljuk, hogy idővel az üzletláncokat is meghódítsák.