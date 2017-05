Nem kell az Egyesült Államokig mennünk, hogy brutális sorozatgyilkosokról szóló valós történetekre bukkanjunk. Magyarországnak is megvannak a saját pszichopatái. Néhányuk eltűnt, legtöbbjüket azonban elkapták. Volt, aki pénzért, és volt, aki bosszúból ölt. Volt olyan is, aki örömét lelte a gyilkosságban, és megfogadta: ha kiszabadul, folytatja, amit elkezdett.

10. Az álruhás bérgyilkos

Hazánk talán egyik legkegyetlenebb sorozatgyilkosa az első világháború utáni nyomorúságos időkben szedte áldozatait az Alföld déli részén.

Fődi Viktória 13 évesen egy földesúrhoz került, aki részegen rendre megerőszakolta őt. Ekkor döntötte el, hogy bosszút áll minden italozó férfin. Később férjhez ment, de hamar elhagyta a férjét, és teljesen új életet kezdett. Férfiruhákat hordott, pipázott és káromkodott.

A környékbeliek el is nevezték Pipás Pistának.

1916-ban gyilkolt először, méghozzá megrendelésre.

Egy nő bérelte fel őt és két társát, hogy öljék meg iszákos, agresszív férjét. Mivel a három támadó felzavarta az állatokat a betöréskor, a férfi kiment az udvarra, ahol összeverekedtek. Végül Pipás Pista megfojtotta egy kötéllel, majd egy mestergerendára akasztva öngyilkosságnak álcázta az egészet.

Pipás ezután beköltözött a meggyilkolt férfi házába. Az áldozat felesége azonban később elzavarta onnan, mert nem dolgozott, és feketén eladta az állatokat.

Később újabb dühös feleség bérelte fel.

Pipás ugyanúgy járt el, mint korábban: az áldozat a mestergerendán lógva végezte.

Az egyre gyakoribb öngyilkosságokra a csendőrök is felfigyeltek. Az ügyet végül egy családi veszekedés oldotta meg. A csendőröknek egy párt kellett kibékíteniük. A nő feldúlt állapotban volt, a férfi pedig nem akarta már folytatni a viszonyukat. A nő ekkor szólta el magát a csendőrök előtt, hogy a férfitól azt hallotta:

Dobrák Antal nem magától vetett véget az életének, hanem Pipás Pista "segített" neki.

Ezután több tanút is kihallgattak. Kiderült, hogy mindkét áldozatot, akiket öngyilkosnak hittek, valójában megölték. Ezután tartóztatták le Pipás Pistát és társait.

A nyomozás során kiderült, hogy Pipás Pistának nem csupán két áldozata volt. Ezek az esetek azonban nem voltak bizonyíthatóak. A férfiruhába öltözött nőről az a hír járta, hogy valamilyen ellenszolgáltatásért cserébe gyakran segített egy-egy férjet eltenni láb alól.

A beismerő vallomások után a tettestársakat 2, 6, 15 évre, valamint életfogytig tartó börtönre, míg Pipás Pistát halálra ítélték. Horthy Miklós kormányzó azonban kegyelemben részesítette, így a nő a börtönben halt meg.

9. A „Fekete Angyal"

Harminc embert segített a halálba saját bevallása szerint az az ápolónő, aki a Nyírő Gyula Kórház belgyógyászati osztályán dolgozott. A tárgyalásán arra hivatkozott, hogy

csak betegei fájdalmát akarta enyhíteni.

Faludi Tímea, a Fekete Angyalként ismertté vált ápolónő 2000 májusa és 2001 februárja között idős, beteg embereknek adott be halálos injekciót. Bizonyíthatóan 7 embert ölt meg.Morfiumot, káliumot és Seduxent adott be nekik, melynek hatására áldozatainak először lebénult a légzése, aztán meghaltak.

A kórházban már 1998 óta azt beszélték, hogy a 24 éves nő különböző gyógyszereket ad be a betegeknek, intravénásan. Így a kórházban egy időben megtiltották Tímeának, hogy injekciókat adjon be, ő azonban folytatta tevékenységét. Ennek több esetben szemtanúja is volt, végül a főigazgató értesítette a rendőrséget.

A poligráfos vizsgálat során kiderült, hogy

30-nál is több embert segített át a túlvilágra.

A nő azt vallotta, szerinte kegyes halálról van szó, hiszen áldozatai súlyos, gyógyíthatatlan betegek voltak. Csupán enyhíteni akart szenvedéseiken, és az empátia vezette tetteiben.

A tárgyaláson azt is elmondta, hogy nyolc áldozatnál biztos, hogy az ő injekciói miatt haltak meg. Azt is tényként állította, hogy a szerek beadása után 3-4 órával haltak meg az idős emberek. A vád végül hét esetben látta bizonyíthatónak az ápolónő bűnösségét.

A nő az eljárás alatt gyakran fekete hajjal, fekete ruhákban jelent. A Fekete Angyal nevet viszont még előbb kapta a többi ápolótól, mert már akkor is feltűnően sokan haltak meg az ő szolgálata alatt az osztályon.

Vallomásában azt mondta, bűnösnek érzi magát, de nem a gyilkosságok elkövetésében, hanem mert nem szakszerűen végezte munkáját. Az utolsó szó jogán visszavonta korábbi vallomását. Tizenegy év letöltendő börtönre ítélte a bíróság, de jó magaviselete miatt nyolc év, három hónap börtön után feltételesen szabadlábra helyezték.

Szabadulása után visszaköltözött a szüleihez.

8. Romagyilkosok

2008 márciusában kezdődött a romák elleni támadássorozat. Négy fiatal férfi betört egy házba, ahol egy hirdetés szerint vadászfegyvereket adtak el. Itt az eladótól elvettek két golyós és egy sörétes fegyvert és a hozzájuk tartozó töltényeket.

Már akkor az volt a tervük, hogy cigány embereket öljenek meg.

Néhány hónap múlva Galgagyörkön éjjel rálőttek három roma család házára. Itt még nem sérült meg senki. A következő alkalommal, augusztus 8-án Piricsén Molotov-koktélt dobtak egy házra, majd lábon lőttek egy nőt, aki az ajtón kilépett. Szeptember 4-én Nyíradony-Tamásipusztán lőttek rá egy házra, amelyben két felnőtt és négy gyerek aludt. Egy hónap múlva többször rálőttek, Molotov- koktélokat dobáltak tarnabodi házakra.

Nagycsécsen azonban már gyilkoltak. Előbb Molotov-koktélt dobtak két házra, majd lőni kezdték az ablakokat.

A támadásban egy férfi és egy nő halt meg.

Még ebben az évben Alsózsolcán, egy romatelepen rálőttek egy, az udvaron fát vágó 19 éves roma fiúra, aki életveszélyesen megsérült.

A következő év februárjában ismét Molotov-koktélokat dobtak egy házra Tatárszentgyörgyön, majd lőni kezdtek az égő házból kirohanó apára és fiára. Az 5 éves gyereket eltalálták, ő belehalt sérüléseibe,A férfi kislánya súlyosan megsérült.

Április 22-én egy, a házából kilépő férfit lőttek le. Néhány hónap múlva pedig Kislétán betörtek egy házba, ahol

egy asszonyt a saját ágyában lőttek agyon.

A nő lányára az ajtón keresztül lőttek rá. Ő súlyos sérülésekkel került kórházba. Két héttel később fogták el a négy férfit, akik minden esetben roma embereket öltek meg. A nyomozás alatt összesen 509 tanút hallgattak ki.

A Nemzeti Nyomozóiroda szerint a négy férfi újabb támadásokat tervezett. A vád szerint rasszista indíttatás vezérelte őket. Nemcsak gyilkossággal, hanem fegyveresen és csoportosan elkövetett rablással is megvádolták őket. Beismerő vallomást ugyan nem tettek, de a bíróság Kiss Árpádot, testvérét, Kiss Istvánt és Pető Zsoltot tényleges életfogytiglanra ítélte – vagyis soha, semmilyen körülmények között nem szabadulhatnak –, míg Csontos Istvánt 13 évre ítélte.

7. Gyilkosságok fillérekért

Korábbi sérelmekért és egyéb apróságokért gyilkolt egy gátlástalan asszony. Kegyetlenül félreállította az útjából azokat, akikről úgy vélte, hogy ártottak neki. Holhosné Papp Erzsébet két év alatt

négy embert ölt meg, nikotinoldattal.

Papp Erzsébet 1957 januárjában ment hozzá Rostár Istvánhoz. Perecesre költözött az ifjú pár. A nő hamar ráunt részeges férjére, ezért alig fél év házasság után eldöntötte, hogy megöli. Erzsébet jártas volt a dohánytermesztésben, így nagyon jól tudta, hogy a növény leveléből előállított nikotin mérgező. Ez adta az ötletet a gyilkosság módszeréhez. Arról azonban, hogy a folyékony nikotin mennyisége elegendő lesz-e férje megöléséhez, előre meg akart győződni, ezért

egy 5 éves kislányon tesztelte, aki bele is halt.

Erzsébet büntetlenül megúszta a gyilkosságot, ezért eldöntötte, hogy megöli a barátnőjét, aki megsértette őt egy apró megjegyzéssel. Amikor a nő elé tolta a mérgezett pálinkát, felkiáltott: Béküljünk ki!"

A nő ivott a pálinkából, aztán 5-6 lépés után tántorogni kezdett, és meghalt.

Mivel a rendőrök ezúttal sem kapták el, úgy érezte, sérthetetlen, így aztán a kiindulóponthoz visszatérve, elérkezettnek látta az időt, hogy megölje a férjét.

A gyilkosságra 1958. augusztus 23-án került sor. Ez sem volt gyanús a rendőröknek, és ezt az ügyet is lezárták anélkül, hogy gyanúsítottként kihallgatták volna.

A nikotinos gyilkos elbízta magát annyira, hogy hibát vétsen.

Megismerkedett Holhos Jánossal, aki rövid időn belül feleségül vette az asszonyt. Ám egy gyilkossági kísérlet után a férfi megverte Erzsébetet, így az elköltözött tőle. Az esetet a férfi nem jelentette.

Az asszony egy újabb férfival költözött össze, amit a nő szülei nem néztek jó szemmel, a férfi ugyanis cigány volt. A szülők ultimátumot adtak Erzsébetnek: ha nem szakít a férfival, kizárják az örökségből, és mindent a nővérére hagynak. Erzsébet ezért elutazott Nyírbátorba, hogy meglátogassa a nővérét.

Őt is megkínálta a mérgezett itallal.

Ezután hatalmasat hibázott: a penészleki italboltba vitte a nikotinos üveget, hogy visszaváltsa. Az üvegen még érezhető volt a méreg.

A nő előbb mindent tagadott, végül azonban megtört, és az összes gyilkosságot beismerte. Nem érzett sem megbánást, sem lelkiismeret-furdalást. A bizonyítékok és a beismerő vallomás alapján halálra ítélték, 1961-ben akasztották fel.

6. A családirtó református lelkész és a lánya

Pándy András és lánya, Ágnes hat embert ölt meg Belgiumban. A férfi református lelkésznek adta ki magát, miközben

két feleségével és négy gyerekével is végzett három év alatt.

A holttesteket savba áztatta, majd egy vágóhídon tüntette el.

A férfi az '56-os forradalom idején Brüsszelbe költözött a feleségével. Ott egy nagyobb közösség lelkipásztora lett felszentelés és kinevezés nélkül. Később a hívőktől kölcsönöket csalt ki, de a belga és a külföldi vezetéstől is támogatásokat igényelt. A templomban a jó lelkipásztor szerepében tetszelgett, otthon azonban másképp viselkedett. 1967-ben elvált a feleségétől, az asszony pedig két fiával elköltözött. Lányuk, Ágnes azonban az apjával maradt.

Pándy és lánya 32 évig élt hitvesi kapcsolatban.

A férfi eközben társkereső hirdetéseket adott fel, amelyekben református lelkésznek adta ki magát. Akadt is mindig olyan elvált vagy elhagyott nő, aki felkereste őt. Ekkor ismerkedett meg a második feleségével, aki mellett nemi életet folytatott Ágnessel, de rendszeresen megerőszakolta felesége első házasságából származó, kisebbik lányát is. Ágnes betegesen féltékeny volt minden nőre, aki apja közelében megfordult. A lány végül egy kalapáccsal meggyilkolta Pándy feleségét.

Amikor apja észrevette, mit tett, elvette tőle a kalapácsot, és megölte vele felesége lányát.

A holttesteket a pincébe vitték, feldarabolták, majd savba áztatták.

A maradványokat a közeli vágóhídon tüntették el. Ezután Pándy összetűzésbe keveredett az első feleségével, ezért megkereste annak fiait, és egyiküket arra kényszerítette, hogy lője fejbe a másikat. Anyjukat Ágnes lőtte le. Ezután apa és lánya boldog párként élt tovább. Ágnes végül 1992-ben feljelentette az apját, hat családtagjuk eltűnése miatt. A nő részletes beismerő vallomást tett. A nyomozók őrizetbe vették apát és lányát, és végül Pándy egyik házában fogakat és csontmaradványokat találtak– feltehetőleg a társkereső hirdetésre jelentkezett nők maradványai lehettek.

A bíróság életfogytig tartó börtönre ítélte. A tárgyaláson rezzenéstelen arccal hallgatta végig az ítéletet. Ágnes 21 évet kapott, és 2010-ben feltételesen szabadon engedték. Ezután egy apácazárdába vonult. Pándy András 2013. december 23-án a zárkájában halt meg.

5. A martfűi rém

Egy film jelenete ösztönözte gyilkosságra a martfűi rémet, aki áldozatait a helyi cipőgyár dolgozói közül választotta ki. Éveken át tartotta rettegésben a várost és annak környékét. A rendőrök teljesen tehetetlenek voltak az ügyben, egyszerűen nem bukkantak a gyilkos nyomára, egészen addig, míg két áldozat túl nem élte a támadást.

Kovács Péter átlagos életet élt. Teherautó-vezető volt, Martfű környékén élt. Életében a fordulópontot egy nyári éjszaka jelentette 1957-ben, amikor a moziban egy argentin filmet nézett meg. Az egyik jelenetben egy férfi erőszakoskodott egy nővel: azonnal ellenállhatatlan vágyat érzett, hogy ő is megtegye ugyanezt. A moziból kilépve a Martfűi Cipőgyár felé vette az irányt, és egy egyedül sétáló lányra támadt.

Fejbe verte, megerőszakolta és megfojtotta.

A lány holttestét másnap találták meg a közelben dolgozó munkások. A rendőrök megállapították, hogy a cipőgyárban dolgozó nő és egy bizonyos Kirják János között szerelmi szál alakult ki, de a lány kikosarazta a férfit. Máig tisztázatlan körülmények között ugyan, de Kirják magára vállalta a cipőgyárban dolgozó lány megölését.

Kovács Péter közben megnősült, és családot alapított. Közel fél év elteltével a martfűi rém ismét gyilkolt: egy magányos fiatal nőt akart kalapáccsal fejbe verni, megölni azonban nem tudta, mert a kiszemelt áldozatának sikerült elhajolnia az ütés elől, és el is tudott szökni.

A támadás után kétszer is oszlásnak indult, női holttestet találtak a Tiszában. Ekkor már felmerült a sorozatgyilkosság gyanúja, ugyanis

több hasonló motívumot fedeztek fel a gyilkosságok között.

Csaknem 10 évvel első gyilkossága után, a Körös partján megerőszakolta és megölte utolsó áldozatát. A holttest körmei alatt a rendőrök apró üvegdarabkát találtak. Ez játszotta a kulcsszerepet a nyomozásban. Újra képbe került Kovács, akinek azonban felesége biztosított alibit a gyilkosság napjára. Nem úgy a férfi sógora, aki azt mesélte a rendőröknek, hogy a holttest megtalálása előtti napon betértek egy borozóba, ahol a későbbi áldozattal együtt iszogattak. A sógor azt is kijelentette, hogy a nőt Kovács hazavitte. A nyomozók átvizsgálták Kovács teherautóját és a ruháját, és találtak is szilánkokat. 1967. augusztus 11-én a rendőrök őrizetbe vették. A férfi először mindent tagadott, de aztán fokozatosan megtört, és beismerte, hogy ő végzett a Körös-parton megtalált nővel. A négy gyilkosságot és két sikertelen támadást beismerő Kovács Pétert a bíróság halálra ítélte. A férfit 1968. december 1-jén akasztották fel a szegedi Csillag börtönben.

Az ártatlanul bebörtönzött Kirják János 11 évet töltött a rácsok mögött.

Szabadulása után hazaköltözött Tiszaföldvárra és a martfűi cipőgyárban dolgozott, egészen nyugdíjazásáig.

4. A pedofil, leszbikus, nekrofil sorozatgyilkos

Jancsó Ladányi Piroska az édesanyjával, Jancsó Borbálával közösen öt lányt ölt meg Törökszentmiklóson, hogy pénzhez jussanak, és kielégítsék Piroska leszbikus vágyait. Először a szélsőjobboldali összeesküvés-elméletek kedvelt toposzára, a vérvádra, vagyis zsidó rituális gyilkosságra gyanakodtak a helyiek, később azonban kiderült: sorozatgyilkosságról, sőt kéjgyilkosságról van szó. Az sem kizárható, hogy a közelben lévő szovjet laktanyában élő katonáknak is közük lehetett a gyilkosságokhoz, de ezt sosem sikerült bizonyítani.

Jancsó Borbála szegénysorból származó nő volt, akinek öt gyereke született négy apától. A kicsik közül azonban hárman még csecsemőkorukban meghaltak, valószínűleg az anya gondatlansága miatt.

Jancsó Ladányi Piroska apja viszont egy jómódú, de alkoholista ember volt, aki nem akarta elismerni a gyereket sajátjának. A II. világháború idején Borbála a lányával és fiával cselédszállásokon, különböző mellékhelyiségekben, kamrákban húzta meg magát. Ez alatt az idő alatt Borbála rendszeresen a testéből élt, sokszor pénz helyett ételt kapott a szolgálataiért.

A háború után a lány örökölte az apja törökszentmiklósi házát. Saját anyja szerint Piroska agresszív és erőszakos volt: örömöt szerzett neki, ha más gyerekeknek fájdalmat okozhatott. Az eltorzult lelkű kamasz az anyját is többször megverte. Piroska, bár durva és hírhedt volt a városban, és csupán az általános iskola öt osztályát járta ki, nagyon is tájékozott volt.

Egy 11 éves lányt gyilkolt meg először: villanydróttal megfojtotta, majd levetkőztette, és kiélte nemi vágyait a holttesten. Ezután a nyakára tekert kötéllel kihúzta a házból, és a tornác alatti kútba dobta a holttestet.

A kislány eltűnése után jó ideig semmi gyanús nem történt a településen, egészen 1954 nyaráig. Ekkor kicsivel több, mint egy hónap alatt újabb négy lánynak veszett nyoma. A város felbolydult, a rendőrség pedig a lakosság nyomására megpróbálta felderíteni a rejtélyes eltűnéseket. A törökszentmiklósi gyilkost végül egy nő buktatta le 1954. szeptember 2-án, és ezzel véget vetett a gyilkosságsorozatnak.

A nő bejelentést tett a rendőrségen, miszerint Jancsó Piroska meg akarta ölni.

Miután a gyilkost elkapták, házkutatást tartottak a birtokon, ahol a kútban megtalálták a kislányok holttestét.

A fiatal lány először az anyjára akarta kenni a gyilkosságokat, később azonban mindent beismert. Mindegyik gyilkosságnak ugyanaz volt a metódusa: valamilyen ürüggyel becsalta a házba a kislányokat, majd dróttal, pamutzsinórral vagy nadrágszíjjal megfojtotta őket, holttestükön pedig kiélte nemi vágyait.

Utolsó vallomásában azt nyilatkozta, anyjának is tudomása volt a gyilkosságokról.

Jancsó Borbálát ezért először szintén halálra ítélték, majd életfogytiglanra módosították az ítéletet. Jancsó Ladányi Piroskát viszont halálra ítélték, és 1954. december 12-én a szolnoki börtön udvarán felakasztották –egyes történetek szerint azzal a kötéllel, amellyel több gyilkosságot elkövetett. A 21 éves lány kivégzésére sokan elmentek, és többen keresztet vetettek, amikor délelőtt 10 óra után meghalt.

3. A hírhedt cinkotai bádogos

Kiss Béla a magyar kriminalisztika történetének egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa. A pszichopatákra jellemző módon épült be a társadalomba. Szomszédjai és ismerősei egy kimondottan kellemes, alkalmazkodó, megbízható embernek tartották. Senki sem sejtette róla, hogy 7 holttestet rejteget a fáskamrájában, 7 bádoghordóban tartósítva őket.

Kiss Béla 1905-ben költözött ki feleségével Budapestről Cinkotára, ahol egy bádogosműhelyt nyitott. A helyiek precíz iparosnak és jó vágásúnak tartották.

1912-ben nagy fordulatot vett az élete: felesége elhagyta egy zenészért. Egyes feltevések szerint csalódottsága később sértettséggé, majd bosszúvággyá alakult, és ez vezetett a gyilkosságokhoz. Az viszont tény, hogy miután egyedül maradt, egyre gyakrabban fordultak meg nála nők. Ezek a nők, miután a kapu küszöbét átlépték, már nem jutottak ki élve. Ezzel egy időben gyűlni kezdtek a fémhordók az iparos udvarán, de mestersége miatt ez senkiben sem ébresztett gyanút.

Mint később kiderült, a férfi újsághirdetéseket adott fel álnéven, amelyekkel sanyarú sorsú, naiv nőket édesgetett magához. Olyan nőket keresett, akiknek hozzátartozóik messze laktak, vagy már nem éltek. Az volt a célja, hogy ne keressék az áldozatokat. A nyomozók a házkutatáskor nemcsak ponyvaregényeket és vegytani kézikönyveket találtak, hanem hozzávetőleg 500 darab, képeslapra írt szerelmes levelet is. Ezekben összesen 174 nő ajánlkozott fel neki, és közülük 71 lánynak megígérte, hogy rövid időn belül feleségül veszi.

A férfit egyes források szerint az első világháború kitörésekor besorozták, míg mások szerint önként jelentkezett katonának.

Távollétében, egy véletlennek köszönhetően bukkantak rá a holttestekre.

1916-ban háza egy gondnokhoz került. Mivel az épület nagyon romos volt, az új lakó szerette volna felújítani. Egy ismerősével közösen neki is láttak a munkálatoknak, és alapanyagokat keresve felfeszítették a fáskamra lakattal lezárt ajtaját. Ott találták meg a hét egymásra pakolt, leforrasztott fémhordót a holttestekkel.

Azonnal értesítették a főjegyzőt, aki nyomozókat hívott Budapestről. Másnap rendőrök és újságírók lepték el a környéket.

A nők többségét a pénz miatt ölte meg, de megtalálták élettársának holttestét is. Mivel tőle két lánya is született, így kizárható az a népszerű elmélet, miszerint Kiss bosszúvágyból gyilkolt meg ártatlan nőket, amiért impotenciával küszködött.

Ugyan a ház melléképületében csupán hét holttestre bukkantak, egyes teóriák szerint 9, míg mások szerint 24 áldozata volt a cinkotai bádogosnak. Kiss Béla az I. világháborúban eltűnt, de később többen is látni vélték New Yorkban.

2. Amikor élmény a gyilkosság...

Azt gondolom, nincs mindenkinek joga arra, hogy éljen" – ezt a százhalombattai rémként is emlegetett Balogh Lajos mondta, aki négy embert ölt meg különös kegyetlenséggel.

Első áldozata feleségének húga volt, akinek annyi bűne volt csupán, hogy nem tetszett a viselkedése Baloghnak. A férfi úgy gondolta, hogy a 16 éves lány tiszteletlen a szüleivel. A lány elmondta neki, hogy nem akar iskolába menni, a férfi pedig rávette, hogy utazzon másnap Százhalombattára, és töltsék együtt a napot. A lány így is tett, Balogh pedig elcsalta őt a közeli erdőbe, ahol fojtogatta és ököllel ütötte. Ezután mezítelenre vetkőztette, és egy homokbányához vitte. A lány hátára térdelve fojtogatta tovább, füvet etetett vele, és egy kihegyezett ollóval szurkálta meg. Folyamatosan ellenőrizte a kamasz pulzusát, hogy tisztában legyen vele, mikor is áll be a halál.

Amikor elkezdtem magát a cselekményt, talán jobban féltem, mint maga az áldozat. Szinte remegtem, de mire végeztem, addigra már rendesen élveztem. Szinte annyira, hogy abban a pillanatban, amikor meghalt, sajnáltam. Nem őt sajnáltam, hanem azt, hogy már vége"

– jelentette ki később.

Néhány nap múlva eldicsekedett a tettével Tibor nevű öccsének, majd elhatározták, hogy bandát szerveznek és rabolni fognak. Harmadik tagként egy fiatal fiú is csatlakozott hozzájuk. Balogh, mint domináns bandavezér, elvárta, hogy mindkét fiú engedelmeskedjen neki, és beavatásképp egy-egy gyilkosságot hajtsanak végre. Öccsének egy 14 éves lányt választott áldozatul, ám Tibor kudarcot vallott, ezért

Balogh Lajos egy 15 centis konyhakéssel hasba szúrta a lányt.

Ezt még túlélte, de Balogh nem állt le: megerőszakolta, majd kövekkel addig ütötte, amíg a lány meg nem halt.

A százhalombattai rém időközben elhagyta feleségét és gyerekét, mondván:

nehogy egyszer ők váljanak áldozataimmá. Ha jön a kényszer, nincs menekülés!"

A két fiatal fiúval kitalálták, hogy 5 millió forintot fognak követelni felesége szüleitől. Ez lett volna a váltságdíj, amelyet – a már meggyilkolt – lányukért kértek. Anyósát hívta fel, és elváltoztatott hangon mondta el követeléseit. A szülők viszont ahelyett, hogy eleget tettek volna a követelésnek, hívták a rendőröket, akik Baloghot is beidézték tanúnak. Hangmintát vettek tőle, amely 85%-ban egyezett a telefonálóéval. A kihallgatás miatt ideges lett, és egyre sürgetni kezdett két társával egy rablást. Pisztolyt szerzett, és az erdőben találkozott a két fiatal fiúval, de megbeszélésüket két kocogó lány zavarta meg.

Balogh leütötte egyiküket a pisztolyával, míg a másik lányt testvére és Krisztián teperték a földre. Mindkettőjüket közvetlen közelről fejbe lőtte, de a két lány túlélte a támadást. Megerőszakolta, megszurkálta őket, végül pedig

a még életben lévő lányokat addig ütötte és rúgta, amíg meg nem haltak.

Két nappal később megtalálták a holttesteket, és Baloghot is kihallgatták az ügyben. A férfit hazugságvizsgálatnak vetették alá. Ekkor bukott le, és tett beismerő vallomást.

Balogh Lajost 1995-ben ítélték el, 25 évet, öccse 13, Krisztián pedig 8 évet kapott. Balogh az eljárás során sem tanúsított megbánást, büszkélkedett a tetteivel.

Az orvosszakértői vélemény alapján Balogh magas értelmi színvonallal rendelkező, teljesítményorientált személy, aki nemcsak maga, hanem a külvilág felé is magas elvárásokat állít. Nem felejti el sérelmeit, és kivárja az alkalmat, amikor revansot vehet értük. Domináns jellem, aki olyan áldozatokat választott magának, akiken könnyen uralkodhatott.

A férfi jelenleg a szegedi Csillag börtönben van, kiemelten veszélyes rabnak minősül. A zárkán belül dolgozik – papírhajtogatást és dobozolást végez. Kijelentette, hogy ha szabadul, folytatja a gyilkosságokat. Elvileg 2020-ban szabadulhatott volna, de a börtönben újabb bűncselekményeket követett el, amiért 5 évvel kitolták a feltételes szabadlábra helyezést, így legkorábban 2025-ban szabadulhat. 59 éves lesz akkor.

1. És akit még nem kaptak el...

Bár a legtöbb magyarországi sorozatgyilkost sikerült letartóztatni, akad olyan is, akinek sohasem bukkantak a nyomára. Az azonban valószínű, hogy mindegyikük, minden tetthelyen hagyott nyomokat.

A 4-es főúton három prostituáltat gyilkoltak meg.

Az ügynek azonban nincs konkrét gyanúsítottja. Az első eset 2007. augusztus végén, szeptember elején történt, Karcag közelében, amikor egy 34 éves, püspökladányi nőnek nyoma veszett. Eltűnését senki sem jelentette. Gyerekei – akik nevelőanyához kerültek – hiányolták, ezért értesítették a rendőröket. Ekkor már azonban hónapok teltek el az eltűnése óta.

Négy év múlva találták meg a holttestét.

Feltehetően ugyanez a gyilkos ölhetett meg öt másik prostituáltat, egyikük, egy 18 éves lány holtteste azóta sem került elő.

Az ügyben az FBI profilozói is segítettek, de hiába:

a gyilkos egyelőre nem került elő.

Azt feltételezik, hogy egy átutazó, például teherautó-sofőr lehet, aki rendszeresen járt a 4-es főúton, vagy egy Karcag környékbeli kötődésű ember a sorozatgyilkos. Egy olyan férfira gyanakodnak, aki valószínűleg hétköznap dolgozott akkoriban, tehát 2010-ben volt munkahelye. Autóját rendszeresen használta, így biztos, hogy van jogosítványa, és 2010-ben volt egy bordó vagy piros színű autója – egy szemtanú ugyanis látta, hogy az egyik lány egy ilyen autóba ül be. Az is biztos, hogy otthonosan mozgott a prostituáltak között: valószínűleg járt náluk korábban is. Minden bizonnyal azért is próbálkozott náluk, mert korábban súlyos párkapcsolati problémái lehettek. A rendőrök úgy gondolják, hogy ez az ember mélységesen megveti a nőket, és nagyon féltékeny típus.Valószínűleg kést hord magánál, és rajong a késekért. 2010-ben viszont valami nagy fordulat következhetett be az életében, vagy megsérült, vagy súlyos beteg lett, esetleg meghalt vagy elköltözött, ami miatt befejezte a gyilkolást. Ugyanakkor nem kizárt, hogy a leállás csak átmeneti, és hamarosan újra öl.