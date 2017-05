Telematricázta Simicska Lajos médiabirodalmának szerkesztőségeit a Fidelitas. A nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezete a nagyvállalkozó arcképével szórta meg a Hír TV és az Index székházát, de a matricákból kijutott a Jobbiknak is. Azt mondták, az akció célja, hogy rávilágítsanak, itt is, ott is Simicska a főnök.