Személyközpontú, differenciált nevelési-oktatási módszertan készül, a komplex alapprogramot 2020 szeptemberéig várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be.

Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára szerdán az egri Eszterházy Károly Egyetemen, a Komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben - tanulni élmény elnevezésű uniós projekt ünnepi megnyitóján azt mondta,

a 2020-ig tartó uniós ciklusban kétszázmilliárd forintot fordíthat Magyarország a köznevelésre, és ennek az összegnek jelentős része a hátrányos helyzetű települések felzárkóztatását szolgálja.

Azt is mondta, a program súlyát nemcsak a kis híján tízmilliárd forintos keretösszege mutatja, hanem az is, hogy a projektben az EKE vezetésével részt vesz valamennyi jelentős, tanárképzést is folytató magyarországi egyetem. Így a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint a szegedi, a pécsi, a nyíregyházi, a debreceni és a miskolci egyetem.

Az államtitkár szerint a mai társadalom igényli, hogy a fiataloknak az iskolából kikerülve értékelhető tudásuk, értékelhető szakmájuk legyen.

Egyértelműen látszanak azok a kapcsolatok a hátrányos családi háttér és a tanulási képességek között, amin változtatnunk kell. A közösségnek mindenképpen érdeke, hogy mindenki ugyanolyan eséllyel jusson el az iskolában megszerezhető tudásig

- mondta.

A programmal kapcsolatban az államtitkár az MTI kérdésére a magyar oktatás paradoxonjairól is beszélt. Ezek egyikének nevezte, hogy bár az egy pedagógusra jutó diáklétszám alacsony, az oktatás mégsem jobb, mint például az OECD-országok bizonyos részében. Egy nagyobb város nagy iskolájában egy tanárra több diák jut, sokszor mégis jobb oktatás folyik, mint egy kis falu kis iskolájában.

Liptai Kálmán, az EKE rektora szerint ennyi pénzt soha korábban nem fordítottak arra, hogy az oktatás jobb legyen.

A projekt szakmai vezetője, Révész László azt mondta, a komplex alapprogram a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányainak javítása érdekében az oktatási rendszer minőségét hivatott emelni.

Keretei közé tartozik a differenciált oktatás, valamint a szervezet- és iskolakultúra módszertani fejlesztése, a tanulással összefüggő esélyek növelése is.

A program keretében 35 ezer pedagógus vesz részt továbbképzésben. Az alapprogramot 2020 szeptemberéig várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be, első körben az 1-4. évfolyamon.