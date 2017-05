A beteg gyerekek kapcsolattartását segítenék

Hatalmas trauma egy gyereknek, ha kórházba kerül, hiszen az otthon melegéhez képest rideg környezetben elszakad a szülőktől és a barátoktól, iskolatársaktól is. A Heim Pál Alapítvány Digitális Mesekórház Programja nekik segítene, és gondolnak a vidéki intézményekre is.

"Amikor Mesekórház Programba belevágtunk, elsőként azokat a gyerekeket kérdeztük meg, akik valamelyik gyermekosztályon gyógyultak, A gyerekeknek ezek szerint a legjobban a szüleik, a barátaik hiányoznak, de sokan számoltak be arról is, hogy

a barátságtalan, rideg környezet miatt bizony szoronganak a kórházi ágyakban.

Mások a külvilággal való szorosabb kapcsolódási lehetőségeket hiányolták." - mondja Heim Pál, az alapítvány stratégiai igazgatója, tiszteletbeli elnöke, a néhai Heim Pál professzor dédunokája, és hozzáteszi azt is, hogy

Nem egyszerű, mikor mind a szülőkkel, mind a kialakult baráti körrel, mind a külvilág történéseivel egyszerre szakad meg a kapcsolat.

Ezért fontosnak tartják, hogy a gyerekosztályokat vezeték nélküli internetkapcsolattal, digitális eszközökkel, színes dekorációs elemekkel, "mesés" környezet megteremtésével fejlesszék, ami a szülőkkel való könnyebb kapcsolattartást teremti meg - így ők is nyugdtabbak-, de a nagyobbaknak például abban is segíthet, hogy ne maradjanak le a leckével sem annyira. Az alapítvány célja, hogy egy beteg gyerek a lehető legritkábban szembesüljön azzal, hogy egyedül van egy kórházban.

A Heim Pál Alapítvány a vidéki gyerekosztályokat is segítené, azt szeretnék, hogy a vidéken dolgozók vagy éppen gyógyulók is egyenlő esélyeket kapjanak. Az alapítvány 2017-től a Mesekórház Programon keresztül az összes hazai gyerek- és családegészségügyi létesítmény támogatását is elérhetővé teszi az adózóknak.

Ágyszám alapján juthatnak majd az 1%-os adófelajánlások után forrásokhoz a vidéki intézmények is.

Azt mondják, hogy ezt a feladatot családi hagyatékként is kötelességük generációról-generációra átívelve végezniük.

A társadalmi igazságosság, a szolidaritás elve érvényesül döntésünkben, mert az egészségügyben nem történhet meg, hogy kivételezett szereplők legyenek. Dédnagyapám is egyformán mért mindenkit, számunkra is ez a döntő.

- mondja Heim Pál.

Az alapítvány a működési kiadásainak fedezetét saját forrásból teremti elő, nem pedig az 1%-okból vonja le, ezzel több pénz jut a nemes feladatokra is. Azt mondják, hogy így az alapítványnak szánt 1 %-os felajánlásokat 100%-ban arra használák fel, amire azt eredetileg szánták. A Heim Pál Alapítvány (honlap: https://egyszazalek.heimpal.hu/) adószáma: 18506965-2-11