Ismét meglepték a Simicska tulajdonú Indexet

SIMINDEX feliratú plakátot helyeztek el az Index Flórián téri szerkesztőségének a bejárata előtt ma reggel – értesült a Ripost. Április végén került a Jobbikhoz közel álló nagyvállalkozó tulajdonába a hírportál – erről már többször is írt az Origo.

Simicska Lajos milliárdos vállalkozó legújabb szerzeménye, az Index szerkesztősége előtt bukkant fel szerda reggel egy háromkerekű jármű, rajta az alább látható plakáttal.

A Jobbikkal immár nyíltan szövetkező vállalkozó álcázni próbált kézi vezérléssel, közeli munkatársa, sőt rokona kulcspozícióba ültetésével megszerezte magának az Index hírportált, amelyen az utóbbi időben már gyanúsan megszaporodtak a Vona Gábort jó színben feltüntetni igyekvő cikkek – írta a Ripost.

A médiaiparban ma már egyre többen csak SIMINDEX-nek becézik a lapot. Azért tették ki a plakátot a szerkesztőség elé, hogy erre az ott dolgozókat is emlékeztessék. Mindezzel pedig mondhatni egy "önbeteljesítő jóslat" vált valóra. Tavaly ősszel ugyanis, amikor nyilvánvaló lett, hogy a milliárdos oligarcha Simicska Lajos a hírportál tényleges gazdája, a szerkesztőség egy viccesnek szánt impresszummal igyekezett bizonygatni, hogy ez bizony lehetetlen.

Pedig a bennfentesek már akkor is tudták, hogy ez az igazság: Simicska irányítja a szerkesztőséget.

Matricák

Mint arról beszámoltunk, kedden telematricázta Simicska Lajos médiabirodalmának szerkesztőségeit a Fidelitas. A nagyobbik kormánypárt ifjúsági szervezete a nagyvállalkozó arcképével szórta meg a Hír TV és az Index székházát, de a matricákból kijutott a Jobbiknak is. Azt mondták, az akció célja, hogy rávilágítsanak, itt is, ott is Simicska a főnök.