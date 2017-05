Macedónia az élő példa arra, hogy mi történik, ha sorozatos külső beavatkozási kísérletek destabilizálják a belpolitikát - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter hozzátette: Macedóniában a legutóbbi választásokat is megnyerő patrióta párt győzelme esetén az ellenzék nem volt hajlandó részt venni a munkában, és külső hatalmak akarták megmondani ki, hogyan kormányozzon. Arra kényszerítettek egy stabil kormánykoalíciót, hogy egy "tönkrevert" ellenzéki párt néhány politikusát kulcspozícióba, például a belügyminiszteri posztra helyezzék - mondta. A miniszter szerint most látni a végeredményt, a stabilból egy zűrzavaros ország lett. Látni, mely szervezetek avatkoztak be egyértelműen az ellenzéki oldalon, a Soros Györgyhöz köthető intézetek, szervezetek nagyon aktívak voltak Macedóniában az elmúlt időszakban - tette hozzá.

Úgy vélte, Macedóniának elrettentő példának kell lennie a külső beavatkozás káros hatására. Magyarországnak az az érdeke, hogy a Nyugat-Balkánon stabilitás és béke legyen, mivel ha újabb migrációs hullám indulna Törökország felől, akkor Macedónia nem tudná azt feltartóztatni - emelte ki a miniszter.