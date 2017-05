Jövőre mintegy 140 milliárddal több jut a gyereket nevelő családok támogatására. Számos újdonság is lesz – mondta sajtótájékoztatóján Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter.

Több pénz marad a családoknál egyebek mellett a kétgyermekesek adókedvezményének, az első házasok kedvezményének, az ingyenes közétkeztetésnek, a tankönyvellátásnak vagy az élelmiszeráfa-csökkentésnek köszönhetően – mondta Balog Zoltán.

Javulnak a népesedési adatok is

Az Emmi minisztere a javuló népesedési adatokra utalva emlékeztetett arra is, hogy évtizedek óta 2016-ban volt először jobb minden népesedési adat, mint az előző évben.

A bölcsődei ellátásra az idei 2,5-szeresét fordítják jövőre, összesen csaknem 37 milliárd forintot. A cél az, hogy az anyáknak lehetőséget biztosítsanak arra, hogy a gyermeknevelés mellett munkát is tudjanak vállalni.

260 milliárd nagymamanyugdíjra

Balog elmondta, a Nők 40 programra, más néven a "nagymamanyugdíjra" jövőre 26 milliárd forinttal több jut, összesen 260 milliárd forint. Az első ingyenes sikeres nyelvvizsgára 2,6 milliárd forintot biztosítanak, de ha több forrásra lenne szükség, akkor az összeget emelik.

4 év alatt megduplázzák a kétgyerekes családok támogatását

Jövő januártól havi 35 ezer forintra nő a kétgyerekes családok adókedvezménye, a következő évben pedig 40 ezerre, ezzel négy év alatt megduplázódik az összeg. Az első házasok havi 5 ezer forintos kedvezményében változást jelent, hogy ez két évig mindenképpen jár, függetlenül attól, hogy közben megszületik-e a család első gyermeke.

A külföldön születendő gyerekekkel is számolnak

Az újdonságok közé tartozik az is, hogy a külföldön születő, magyar állampolgárságú gyermekek szülei, függetlenül attól, hol élnek, Csíkszeredán, Londonban vagy Párizsban, ugyanúgy megkapják az egyszeri 64 ezer forintos anyasági támogatást, mintha Magyarországon élnének. Jelezte, hogy jövőre mintegy 10 ezer, külföldön születő magyar gyermekkel számoltak a büdzsében.

Egymillió diák kap ingyentankönyvet

Balog Zoltán a családi támogatások között említette még az 1–9. évfolyamig ingyenes tankönyvellátást, ami jövőre már több mint egymillió diákot, illetve a szüleiket érinti. Az ingyenes gyermekétkeztetési program összegét jövőre 5 milliárd forinttal növelik, ez pedig azt jelenti, hogy 2010-es kormányváltás óta csaknem a háromszorosára, 79,3 milliárd forintra emelkedett a keret. Ismertetése szerint további 7 milliárd forint áll rendelkezésre a szünidei gyermekétkeztetésre.

A miniszter szerint, a családbarát költségvetéssel a kormány azt kívánja üzenni, hogy Magyarországon érdemes gyermeket vállalni, nevelni.

Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár azt mondta, jövőre a pénzügyi támogatások 30 milliárd forinttal, 640 milliárd forintra emelkednek. A különböző szolgáltatásokra pedig a 2010. évi több mint kétszeresét fordítják, így annak összege meghaladja majd a 400 milliárd forintot.Az Erzsébet-programra jövőre 4,4 milliárd forintot fordítanak, a cél továbbra is az, hogy azoknak a gyerekeknek is üdülési lehetőséget biztosítsanak, akiknek egyébként erre nem lenne lehetőségük. Közölte, a zánkai és a fonyódligeti táborok fejlesztésére 8,5 milliárd forintot fordítanak.

Kitért arra is, hogy a minimálbér emelésével a gyed összegének maximuma is nőtt, így jövőre bruttó 193 200 forint lesz, ez csaknem kétszerese a 2010-es összegnek.

Nőtt a gyerekvállalási kedv

Balog Zoltán a "demográfiai fordulatot" érintő kérdésekre válaszolva arra hívta fel a figyelmet, hogy a termékenységi ráta, azaz a gyermekvállalási kedv a 1,23-as mélypontról mostanra 1,48-ra emelkedett, miközben csökken a szülőképes nők száma.

Elmondta, hogy nemrég javaslatot tett a kormánynak a Ratkó-unokák, a 35-40 éves nők "last minute" gyermekvállalásának ösztönzésére. Ezzel összefüggésben arról is beszélt, szerinte a lombikbébiprogram támogatására is több pénzt kellene fordítani.

A miniszter beszélt egy úgynevezett demográfiai akciótervről is, amely már a kormány előtt van, és amelyben "forradalmi gondolatok", kidolgozott javaslatok szerepelnek. Jelezte, Orbán Viktor miniszterelnöktől azt az ígéretet kapta ezzel kapcsolatban, hogy a költségvetés elfogadása nem fogja akadályozni a szükséges források biztosítását az esetleg elfogadandó programokra.