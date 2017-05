Fidesz: Az ellenzék tegye félre hatalmi érdekeit, támogassa a büdzsét

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra szólította fel az ellenzéket, hogy tegye félre "kicsinyes, rövid távú politikai, hatalmi érdekeit", és támogassa a 2018-as költségvetési törvényjavaslatot, amely a munkából élők költségvetése.

Hidvéghi Balázs szerint az ellenzék most is csak "zsigeri támadásokra" képes, ezek azonban több szempontból is hiteltelenek. A baloldali kormányok alatt ugyanis éppen ellentétes irányban mentek a dolgok, mint most: akkor megszorításokról, adóemelésekről, bérbefagyasztásokról, a családtámogatások megnyirbálásáról szóltak a költségvetések, továbbá eladósodásról, az államadósság megduplázódásáról, IMF-hitelről, elszállt költségvetési hiányról, magas inflációról és túlzottdeficit-eljárásról - mondta. A szocialista kudarcokkal szemben - folytatta - a Fidesz kormányzása óta

folyamatosan csökkennek a munkavállalók, a munkáltatók és a családok adói. Nő a családokra fordított kedvezmény mértéke, a gyermeknevelésre szánt összeg, tovább emelkedik a kétgyermekes családok adókedvezménye, nő a minimálbér és a szakmunkás-minimálbér, ahogyan például az ápolók, katonák, orvosok bére is

- sorolta az intézkedéseket.

Hidvéghi Balázs hozzátette: 2010 óta Magyarország pénzügyileg és gazdaságilag is megerősödött, és "egy erősödő pályára állt": folyamatosan csökken az államadósság, stabil az államháztartás, már az európai uniós átlag fölött bővül a gazdaság, az infláció pedig alacsony. Mint mondta, a Fidesz a jövő évi büdzsében is a munkát, a családokat és a biztonságot tekinti a legfőbb értéknek.