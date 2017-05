Debrecenben robbant ki a baloldal újabb háborúja

A baloldali belháború újabb fejezetét hozta a debreceni időközi választás. A 6-os körzetben vasárnap voksolnak, és szemben a szentendrei választással, most gyakorlatilag az összes mérhető támogatottsággal rendelkező párt rajthoz áll. Az MSZP és a DK azon veszett össze, hogy kinek kellett volna visszalépnie, és ki tehet arról, hogy a két párt nem indul közösen. A Gyurcsány-párt abban bízik, hogy megelőzheti az MSZP-t, így egy leendő összefogási tárgyaláson kedvezőbb pozícióból diktálhatnának. Az ellenzéki megosztottság a Fidesznek kedvezhet abban a városban, ahol legutoljára 1998-ban tudott az MSZP egy körzetet megnyerni.

A baloldali ellenzéken belüli belháborúnak az egyik újabb fejezete lett egy debreceni időközi önkormányzati választás. A város 6-os körzetében egy fideszes képviselő halála miatt kell új voksolást tartani. A Hajdú-Bihar megyei székhelyen a választás kimenetele az erőviszonyokat nem befolyásolja, mivel 2014-ben az összes választókerületben a kormánypártok nyertek. A Fidesz helyi fölényét jól mutatja, hogy az MSZP utoljára 1998-ban tudott egy egyéni körzetet megnyerni Debrecenben az önkormányzati választáson.

A mostani voksolás egyik érdekessége, hogy gyakorlatilag az összes mérhető támogatottsággal rendelkező ellenzéki párt önállóan indul. Így ringbe száll az MSZP, a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, az Együtt és a Munkáspárt is. A voksolás tehát egyfajta erőfelmérő is lehet a baloldali erők között, így aki a legjobban szerepel, az lehet az erőnyerő a későbbi egyeztetések során. A baloldali külön indulás azonban nem várt feszültségeket okozott.

Az MSZP Gyurcsányt hibáztatja

Az MSZP szerint Gyurcsány Ferenc és pártja csak "színpadi beszédekben" hangoztatja az ellenzék együttműködését, de a gyakorlatban jelenleg ennek az ellenkezőjét látják. A szocialisták szerint pártjuk, ahogy Zuglóban, a józsefvárosi időközi önkormányzati választáson is közös jelöltben gondolkodott, de az erről szóló megállapodást "egy nap alatt felmondta" a DK országos elnöksége. Most az MSZP azt javasolta, hogy a debreceni időközi választáson egy közös jelölt legyen, akár azon az áron is, hogy visszalépteti a saját jelöltjét. Erre a DK "semmilyen érdemi választ nem adott".

A DK szerint félnek a szocik

A DK szerint ebben a választókerületben még soha nem nyert baloldali jelölt, 3 évvel ezelőtt a Fidesz 57 százalékot kapott, a DK 10-et, az MSZP 7-et. Ez tehát olyan választókerület – mint amilyennel fogunk találkozni az országgyűlési választásokon is –, amely a baloldal szempontjából nem nyerhető, ezért 27 ilyen helyen majd akkor is egymással szemben fognak indulni. A DK szerint ezek a helyek a felkészülés szakaszában erőpróbát jelentenek, megmérik, hogy mennyi az MSZP, és mennyi a DK támogatottsága. Most, amikor minden jel szerint nagyobb támogatásra számíthat a DK, mint az MSZP, hirtelen összefogást akartok, ne futamodjatok meg, ne lépjetek vissza – írta a Gyurcsány-párt.

Ők öt százalékot akarnak

A körzet politikai erőviszonyait tekintve teljesen érthető, hogy a DK most képes lehet arra, hogy az országos közvélemény-kutatásokkal szemben lényegesen jobb eredményt érjen el, mint az MSZP. Mint korábban láttuk a 2014-es önkormányzati választáson, a Gyurcsány-párt három százalékponttal előzte meg a szocialistákat. A három évvel ezelőtti európai parlamenti választáson azonban csak fél százalékpontot tudtak ráverni az MSZP-re. Vasárnap eldől, hogy a DK meg tudja-e ismételni korábbi eredményeit, vagy pedig az MSZP fog-e előzni.

De mi a helyzet a többi párttal? A Fidesz-KDNP-nek az előző választások alapján stabil támogatottsága van a körzetben. Türk László, a kormánypártok jelöltje a kampányban 1400 aláírást gyűjtött, és az is neki kedvez, hogy az ellenzék nem indul egységesen. Az Együtt és az LMP számára abból a szempontból fontos a voksolás, hogy sikerül-e az ötszázalékos küszöböt megugorniuk. A körzet korábbi eredményei alapján erre az LMP-nek vagy nagyobb esélye, de a 2014-es EP-választáson az Együtt is majdnem elérte a bűvös küszöböt.