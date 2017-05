Már Kínát is fenyegeti Kim Dzsongun

Phenjan nem részletezett "súlyos" következményekkel fenyegette meg Kínát az észak-koreai nukleáris program miatti kritikáját követően, ami nagyon ritkán fordul elő a két szövetséges viszonyában, tekintve, hogy Észak-Korea rászorul hatalmas szomszédja segítségére.

Kína februárban - az ENSZ Phenjan elleni büntetőintézkedéseivel összhangban - felfüggesztette az év végéig a szénimportot Észak-Koreából - ezzel nagy bevételkiesést okozva Phenjannak -, és amerikai nyomásra többször felszólította a hadikommunista ország vezetését, hogy hagyjon fel nukleáris és rakétakísérleteivel.

Az észak-koreai fenyegetés a KCNA hivatalos hírügynökség egy cikkeként jelent meg szerdán, és csak egy bizonyos Kim Csol volt feltüntetve a szerzőjeként, ami valószínűleg álnév.

Kína napi rendszerességgel abszurd és vakmerő megjegyzések sorozatát teszi Észak-Koreára, amivel csak még feszültebbé teszi az amúgy is rossz helyzetet – olvasható a cikkben.

Az író idéz olyan kommentárokat a kínai állami médiából, akik szerinte Phenjant tették felelőssé az egyre romló kétoldalú kapcsolatok romlásáért, és akik "gyenge kifogásokat találtak arra, hogy Peking miért táncol úgy, ahogy az Egyesült Államok fütyül".

"Kínának nem kellene tovább feszegetnie a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság türelmének határait. Inkább azon kellene tűnődnie, hogy milyen súlyos következményekkel járhat az észak-koreai–kínai kapcsolatok talapzatának felelőtlen farigcsálása" – írta a szerző, és emlékeztette Pekinget arra, hogy az 1950–53-as koreai háború óta – amely szövetségük kezdete volt – "Észak-Korea a feszültségcsökkentő szerepét töltötte be Peking és Washington között, és sokat tett Kína békéjének és biztonságának védelmében, amelyet utóbbinak illene megköszönnie".

Korábban, ha Észak-Korea visszavágott valamilyen Peking általi bírálatért, akkor csak úgy utalt Kínára, mint "egy szomszédos országra".

Eközben a kínai állami média tovább bírálja Phenjant. A Kínai Kommunista Párt angol nyelvű lapja, a The Global Times arra figyelmeztette egy csütörtöki cikkben Észak-Koreát, hogy cselekedeteivel veszélyezteti a két ország között 1961-ben megkötött meg nem támadási szerződést.

A cikkíró felszólította Phenjant, hogy hagyjon fel a nukleáris kísérletekkel. "Kína nem fogja hagyni, hogy északkeleti térségét Észak-Korea nukleáris tevékenységével beszennyezze" – szögezte le a The Global Times. A korábbi napokban a lap azzal is fenyegette Észak-Koreát, hogy olajembargót vezet be ellene, ha újabb nukleáris vagy rakétakísérletet hajt végre.