A több száz milliárdos dél-budai ingatlanfejlesztési projekt csak évek múlva fejeződik be, azonban a főváros első felhőkarcolójának átadására már nem kell túl sokat várni. Az előzetes tervek szerint a 120 méteres magasház építése jövőre kezdődhet, azonban az új építészeti koncepciót még nem mindenki fogadja egyértelmű lelkesedéssel.

Lakások, irodák és kikapcsolódás egy helyen – így hirdetik a Budapart névre keresztelt lakónegyedet a honlapon. A terület, ahova a lakó és irodakomplexum épül majd, már régóta kihasználatlan, ez a rész a Kopaszi-gát északnyugati része. A lakókat és a szélesebb közvéleményt azonban megosztotta az az elképzelés, hogy a dél-budai beruházásban helyet kapna egy 120 méteres magasház is, amely a főváros első felhőkarcolója lenne.

Ezért szerdán lakossági fórumot tartottak Gajárszki Áron LMP-s képviselő moderálásával. A beszélgetésben részt vett Takács Viktor, Újbuda főépítésze, valamint Bardóczy Sándor tájépítész.

A dél-budai beruházás a Kopaszi-gát már rendbe tett környezetét, épületeit természetesen nem érinti. A fejlesztés nem a Duna-partján, hanem a Lágymányosi-öböl másik két oldalán zajlik. Északról a Dombóvári út, nyugatról a Budafoki út, délről a Kelenföldi Erőmű határolja.

Az új negyedben körülbelül 2500-3000 lakást (nagyjából 4-5 ezer emberrel számolnak), irodaházakat, egy szállodát, illetve kereskedelmi egységek is terveznek. Az új beruházás által körülbelül 30 ezer főre számítanak, akiket az új komplexumoknak ki kell szolgálniuk.

A beszélgetésben résztvevő szakemberek egyetértettek abban, hogy a városfejlesztési beruházás legérzékenyebb pontja a magasház felépítése, aminek a megítélése jelenleg szinte csak érzelmi alapon történik. Takács azt is mondta, hogy a budai felhőkarcoló nemzetközi összehasonlításban nem kiemelkedő a maga körülbelül 33 emelet magasságával. Bardóczy Sándor tájépítész pedig megjegyezte, a magasházak vagy másképpen a felhőkarcolók elterjedése régóta jelen van a világban:

számos példát lehet találni Európában is, például Barcelonában, Londonban, de elég, ha a közeli Bécsbe, vagy Varsóba látogatunk el.

Bardóczy szerint ezeknek a megvalósulása szintén vitát váltott ki valamennyi nagyváros lakói között. A szakember emlékezetett arra, hogy Párizsban a Tour Maine-Montparnasse, ami egy 210 m magas irodaház a Montparnasse negyedben, szintén heves érzelmeket váltott ki a franciák körében a 70-es években, mint ahogy az Eiffel-torony megépítése is a 19. század végén.

Takács Viktor, Újbuda főépítésze szerint az új beruházás a tervezett magasházzal együtt jól fog funkcionálni a kerületben, illetve a főváros szerkezetében. Emlékeztetett a Kopaszi-gát korábbi rendbetételére is, amely jó példával szolgál, hogy egy magánbefektetés hosszútávon számos pozitív hozadékot tud adni a közösség számára. Ezt a hozadékot pedig továbbra is ki akarja használni az új városfejlesztési koncepció, és meg kívánja őrizni a környék zöld parkjait is.

Az épületek közös tulajdonsága, hogy mindegyikhez közvetlenül tartozik egy-egy nagyobb zöldfelület. A lakónegyed közepén lesz egy központi park, a tervek szerint szellős közösségi terekkel próbálják segíteni a helyiek és az odalátogatók kikapcsolódását.

A kerület lakóiban az a kérdés is felmerült, hogy a környék miképp fog elbírni további 30 ezer embert, akik közül lesznek ingázók és új lakás tulajdonosok is. Takács szerint városfejlesztési szempontból igenis érdemes Budapest belsőbb részeit fejleszteni, és beruházásokkal elérni azt, hogy a fővárosban ne csak az agglomerációba költözzenek, illetve járjanak ki dolgozni, hanem ezt a folyamatot valamennyire meg is lehetne fordítani.

Bardóczy szerint maga a magasház kivitelezése mögött is lehet racionális döntést találni, hiszen a fővárosnak még mindig vannak olyan üres területei, ahol egy ilyen beruházást lehetne hasznosítani. A tájépítész szerint azonban erre a beruházásra lehetne alkalmasabb környezetet is találni.

A magasház felépítésének az engedélyezéséről a kerülettel és a fővárossal közösen döntöttek.

A munkálatok jövőre kezdődne meg, a 120 méteres épületet pedig körülbelül két és fél alatt tudják felépíteni.