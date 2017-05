Vádat emeltek a 71 ember haláláért felelős banda ellen

Vádat emeltek annak a bűnbandának a tagjai ellen, amelyik egy teherautóban akart Németországba csempészni 71 migránst. Az autópályán azonban a teherautóban mind meghaltak. Most minősített emberölés és bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt összesen 11 – afgán, bolgár, illetve libanoni – férfival szemben emeltek vádat.

Az embercsempész bűnszervezetet egy 30 éves afgán férfi vezette, ő szerzett pénzt, és szervezte a migránsok szállítását. A banda tagja volt még többek között egy 31 éves bolgár férfi, aki a bolgár embercsempész sofőrök főnöke volt, illetve egy 51 éves, bolgár–libanoni kettős állampolgár, aki a teherautókat és rendszámokat szerezte be. A többi vádlott sofőr volt, illetve a sofőröket kísérte.

A banda közel fél éven keresztül naponta szállította a migránsokat Németországba vagy Ausztriába. A vádban 31 szállítás szerepel.

Sokszor zárt, sötét és levegőtlen furgonokban utaztak zsúfolt, embertelen körülmények között a menekültek. A banda tagjai összesen több mint 1200 embert juttattak át illegálisan a határon, amivel 300 000 eurót kerestek.

Volt olyan, hogy 100 menekültet zsúfoltak be egyetlen teherautó rakterébe.

Amikor a tragédia történt, összesen 71 migránst – köztük 59 férfit, 8 nőt és 4 gyereket – zártak be egy belülről zárt, sötét és szellőzés nélküli hűtőkamionba a szerb–magyar határ közelében.

A migránsok már fél órával az indulás után dörömbölni, kiabálni kezdtek, mert nem kaptak levegőt. Ezt a sofőr, sőt egy másik férfi, az előfutára is hallotta, de nem álltak meg. Később a főnökükön keresztül mindezt telefonon jelentették a bűnszervezet vezetőjének, de többször is azt az utasítást kapták, hogy ne nyissák ki a raktér ajtaját, ne foglalkozzanak a fuldokló emberekkel, hanem minél hamarabb jussanak el Nyugat-Európába. A szállító és az előfutár teljesítették az utasítást, az ügyészség szerint ennek lett a következménye, hogy a raktérbe bezárt 71 ember az indulás után 3 órával, még Magyarországon, gyötrelmes körülmények között megfulladt.

A bűnbandát a 71 ember halála nem állította le, másnap hajnalban ismét 67 migránst zsúfoltak egy ugyancsak szellőzés nélküli, zárt hűtőkocsiba. Ez a 67 ember is életveszélyes állapotba került, nekik azonban sikerült kirúgniuk a kamion ajtaját, így senki sem halt meg.

Az embercsempészek ellen most vádat emeltek.