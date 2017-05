A Terrorelhárítási Központ műveleti egysége elfogott egy férfit, aki álcázott fegyvereket készített. A házkutatás során 22-es kaliberű fegyvereket, illetve robbanóanyagot is találtak - közölte a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A férfi a pincében esernyőnek álcázta a 22-es kaliberű fegyvereket, amelyek emberölésre is alkalmasak. Vizsgálatok után az is kiderült, hogy az illegálisfegyverekkel többször is lőttek már. A fegyverek mellett egyébként HMTD típusú robbanóanyagot is találtak, amiket a tűzszerészek megsemmisítettek.

A férfi elfogásáról videó is készült:

A férfit őrizetbe vették, kérték előzetes letartóztatását, és eljárást indítottak ellene - ahogy írták - robbanószerrel, valamint lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt.