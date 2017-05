Gyurcsány: Ettől nagyon ideges az MSZP

„Nem mondom nyilvánosan, de megnézték a kollégáim a Botka beszédeit. Gyerekek, a Botka többet gyurcsányozik, mint orbánozik” – mondta Gyurcsány Ferenc a kaposvári fórumán. A DK elnökének a beszédéből a Figyelő osztott meg olyan részleteket, amik eddig nem kerültek nyilvánosságra.

"Az MSZP vissza akarja szerezni a hegemóniáját, nagyon idegesek attól, hogy ezen a térfélen csángálnak hatan-heten. Az a minimális céljuk, hogy a legrosszabb esetben is csak mi ketten maradjunk talpon, aztán majd velünk a következő négy évben végez, de az kellene nekik, hogy ebbe mi most belebukjunk" – mondta Gyurcsány Ferenc minapi kaposvári fórumán a 2018-as választások kapcsán.



A figyelo.hu közölt most olyan részleteket a volt miniszterelnök beszédéből, ami nem kapott nagy publicitást. Az MSZP-re utalva azt is mondta, hogy "győzni akarnak, csak van valami bizonyos személyes kapacitás-, érzelmi-lelki kapacitáskorlátaik, amit nem nagyon tudnak átlépni egyelőre" – fejtette ki. Majd azzal folytatta, "nem mondom nyilvánosan, de megnézték a kollégáim a Botka beszédeit. Gyerekek, a Botka többet gyurcsányozik, mint orbánozik" – állapította meg.

A DK elnöke elemezte a többi ellenzéki pártot is. A Momentumról azt mondta, ők abban születtek, hogy itt rossz minden, mindenki menjen a csudába, ebből származik az erejük. Szerinte viszont van elég pénzük. "Akkora színpadot ácsoltattak tegnap a Hősök terén, ami nagyobb volt a Szigetnek a nagyszínpadánál, egy kis túlzással, ott valami pénz van" – jelentette ki.

Debreceni háború

Mint arról az Origo is beszámolt, a baloldali belháború újabb fejezetét hozta a debreceni időközi választás. A 6-os körzetben vasárnap voksolnak, és szemben a szentendrei választással, most gyakorlatilag az összes mérhető támogatottsággal rendelkező párt rajthoz áll. Az MSZP és a DK azon veszett össze, hogy kinek kellett volna visszalépnie, és ki tehet arról, hogy a két párt nem indul közösen. A Gyurcsány-párt abban bízik, hogy megelőzheti az MSZP-t, így egy leendő összefogási tárgyaláson kedvezőbb pozícióból diktálhatnának. Az ellenzéki megosztottság a Fidesznek kedvezhet abban a városban, ahol legutoljára 1998-ban tudott az MSZP egy körzetet megnyerni.