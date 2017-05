Meghalt Tasnádi Márton

Tasnádi Márton 1957-ben született. 1983-ban végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Több budapesti és vidéki színházban rendezett, és évekig volt a Békés megyei Jókai Színház igazgatója. Shakespeare, Csehov, Strindberg, Feydeau, Schnitzler darabjai mellett zenés játékokat, musicaleket és rádiójátékokat is rendezett, ezekért több díjat is kapott. Dolgozott a Pesty Fekete Doboznál, a kétezres évek elején pedig a TV2-ben, szerkesztőként és rendezőként is. Tasnádi Márton ősszel lett volna 60 éves.