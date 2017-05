A börtönökben is elkezdődött az érettségi

Ma reggel 52 elítélt kezdte meg az érettségi vizsgákat a börtönökben - tájékoztatott a Büntetés-végrehajtási Szervezet szóvivője.

Évente 2200 rab szerez valamilyen iskolai végzettséget, vagy szakképzettséget

Idén 840 fogvatartott folytat általános iskolai, több mint 1100 középiskolai, 40 pedig felsőfokú tanulmányokat. Az OKJ-s szakképzésben több mint 800 elítélt vesz részt - mesélte Orosz Zoltán. A börtönökben fogvatartott rabok közül évente 2200-an szereznek valamilyen iskolai végzettséget, vagy szakképzettséget.

Mára az analfabéták száma 1% alá csökkent a börtönökben

Az érettségi vizsga a börtönökben is ugyanúgy zajlik mint a civil életben, a fogvatartottak ugyanabban az időpontban kezdik el és addig is végezhetik a feladatok kidolgozását, mint társaik.

A szóvivő elmondta azt is, hogy az 1980-as években a börtönökben az analfabéták aránya több mint 15 százalék volt, ma ez az arány kevesebb mint 1 százalék.

Az új büntetés-végrehajtási kódex pedig még nagyobb hangsúlyt fektet a fogvatartottak "egyéniesítésére" és reintegrációjára, hiszen ennek egyik legfontosabb eleme az oktatás biztosítása és a piacképes szakképzések megszervezése - tette hozzá Orosz Zoltán.

Hiányszakmákat oktatnak az elítélteknek

A szóvivő elmondta, az általános iskola és az érettségi mellett a fogvatartottak számára olyan hiányszakmákban igyekszik a büntetés-végrehajtás gyakorlati képzést biztosítani, amely javíthatja a szabadulás utáni munkaerőpiaci esélyeiket. Az elítéltek körében a legkeresettebb szakmák a festő, mázoló, tapétázó, a konyhai kisegítő, a targoncavezető, a bútorasztalos, valamint a kőműves és burkoló.