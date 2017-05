Még nem kaptak teljes kártérítést a veronai buszbaleset áldozatai

A Napi.hu azt írta, a veronai buszbaleset sérültjei és áldozatainak hozzátartozói egyelőre csak előleget kaptak a biztosítótól. Teljes kártérítést még nem. Az érintettek úgy érzik, számukra kedvezőtlen megállapodásra akarják kényszeríteni őket.

A biztosító valamennyit már fizetett az elmúlt három hónap alatt. A Klebersberg Központtól (KK) és a busztársaságtól viszont egyáltalán nem kaptak pénzt a családok.

A biztosítótársaság mindössze előleget fizetett az érintetteknek, bár ez utóbbi és a KK is hangsúlyozza, hogy mindent megtesz a fájdalmas esemény hatásainak csökkentéséért, de értesüléseink szerint a háttérben tovább folyik a huzakodás-egyezkedés a biztosítóval. Egyelőre eredmény nélkül" - írta a napi.hu.

Kinek kell fizetni és mennyit?

A Klebersberg Központ alá tartozó Belső-Pesti Tankerületi Központ egy ügyvédi irodát bízott meg az üggyel. A napi.hu szerint mindezt azért tette, hogy

a károsultak segítségére legyen vagy befolyásolja a megegyezésre irányuló tárgyalásokat. Az ügyvéd hivatalos kirendelése ugyanis felveti az összeférhetetlenség gyanúját, hiszen a közvetett megbízó, vagyis a KK anyagilag is felelős a tragédiáért, mégpedig korlátlan mértékben."

Az írják, a biztosító felelősségi-kártérítési maximuma 1,6 milliárd forint - káreseményenként és károsultak számától függetlenül hatmillió-hetvenezer euró - a központnak viszont

korlátlan anyagi felelősséget kell vállalnia, amennyiben a biztosító kerete nem elég.

Arról is írtak, hogy az áldozatok családtagjainak többsége biztosítási ügyekben tapasztalt ügyvédeket kért fel. A Klebersberg Központ reagált a vádra. Közölték, hogy éppen azért bízták meg az ügyvédi irodát, mert a hozzátartozók igényelték. Összeférhetetlenség pedig nincs, hiszen az ügyvédi iroda nem peres képviseletre, hanem kapcsolattartásra és jogi segítségnyújtásra kapott megbízást.

A fenntartó mindenben segíti a veronai buszbaleset érintettjeit

Valótlanok a Napi.hu cikkében a Klebelsberg Központra vonatkozóan megfogalmazott sugalmazások, állítások, amelyek úgy állítják be a szervezetet, mintha ki akarna bújni bármilyen felelősség alól a veronai buszbaleset kapcsán" - írta a KK az Origónak.

Közleményükben az áll, hogy a fenntartói felelősség és kötelezettség kérdését jogszabályok határozzák meg, amelyet a Szinyei – Merse Pál Gimnáziumot fenntartó Belső-Pesti Tankerületi Központ ennek megfelelően visel. Mint az újságírónak küldött válaszban is szerepel, a Klebelsberg Központ jóváhagyásával az érintett iskola fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központ megbízott egy ügyvédi irodát, amely jártas a biztosítással kapcsolatos jogi ügyekben, hogy segítséget nyújtson a veronai buszbaleset károsultjai közül azoknak, akik ezt igényelték.

Arról is írtak, hogy a szülők - egy kivételével - folyamatosan igénybe veszik a jogi segítségnyújtást.

A Klebelsberg Központ és a Tankerületi Központ, ahogy eddig is, úgy ezután is minden segítséget megad a tragédia érintettjeinek. Mélységesen elítélünk minden olyan kísérletet, amely emberi tragédiák kapcsán megalapozatlan, feltevésekre épülő, illetve hamis információkkal próbálja meg hergelni az áldozatok hozzátartozóit, és nehezíteni a kárrendezési – kárenyhítési folyamatot."

A biztosítóval kapcsolatban kijelentették, hogy az időhúzásra is játszik.A biztosító reakcióját is közölték, amelyben a cég azt írta: a balesetben sérülteknek és az elhunytak családtagjainak méltányos sérelemdíjat ajánlottak fel, és jelentős előleget folyósítottak mindenkinek." A biztosítási titokra hivatkozva ennél többet nem árultak el. A károsultak a busztársaságtól is számíthatnak kártérítésre, de egyelőre innen nem kaptak még pénzt. A lap állítólag az érintettekkel is beszélt, akik - mint fogalmaztak - úgy érzik, számukra kedvezőtlen megállapodásra akarják őket rávenni.

Nem a pénz számít

Az Origo március végén írta meg, hogy négymillió forintot ajánlott a biztosító annak az édesapának, aki a veronai buszbalesetben vesztette el a 15 éves lányát. Az apa akkor azt mondta, a lánya élete többet ér, mint pár millió forint és számára nem is a pénz a legfontosabb, hanem az, hogy végre megnevezzék, ki a felelős a 17 ember halálát okozó tragédiáért.

Egy franciaországi sítáborból tartott hazafelé a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium csoportja, amikor január 21-én éjjel Verona közelében betonoszlopnak csapódott és kigyulladt a buszuk. Diákok, tanárok és egy család is utazott buszont. Tizenhatan azonnal meghaltak, egy sérült hónapokkal később. Az is kiderült, hogy az egyik tornatanár sok tanulót kimentett a lángokból.