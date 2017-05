Soros György eltávolítaná a magyar határzárat

A Ripost ír arról, hogy Soros György évente egymillió migránst akar beengedni Európába. Ennek viszont útjában áll a magyar kerítés és vele együtt a magyar kormányfő. Soros szerint nemcsak a menekülteket, de a gazdasági bevándorlókat is be kell engedni.

Soros György hisz abban, hogy ez „vérfrissítés" kell Európának. A Magyarországot védő kerítés viszont komoly akadálya annak, hogy sikerüljön ez a terv. Ezért le akarja bontatni az útjában álló kerítést – írja a Ripost.

Működik a magyar határzár

A milliárdos az amerikai olvasztótégely, a „melting pot" elvét vallja, amely a nemzetek megszűnését, egybeolvadását jelenti. Soros az Európai Unió jövőjét, az USA példájából kiindulva, az Európai Egyesült Államokban látja, ahol a nemzetek megszűnnek létezni, és már nem magyarként vagy németként, hanem elsősorban európaiként élhetnénk tovább.

A Soros által támogatott szervezetek éppen ezért fizikai akadályként tekintenek a bevándorlás útjában álló magyar kerítésre. Ami döntő mértékben lecsökkentette a balkáni útvonalon próbálkozók számát. Idén a korábbi százezrek helyett már csak ötezer migráns próbálkozott a görög partoknál. Nyilvánvalóan azért, mert híre ment, hogy Magyarország felé szinte lehetetlen átjutni. A legtöbben jó egy éve már inkább az olasz partoknál próbálkoznak, már több, mint tízszer annyian, mint Görögországban.

Az Európai Unió határvédelmi szerve, a Frontex nemrég hivatalos nyilatkozatban részletezte, hogy a többségében Soros-pénzelte szervezetek az olasz partoknál bizonyíthatóan összejátszanak az embercsempészekkel, tevékenyen közreműködnek abban, hogy minél több migráns jusson be Olaszországba, az Európai Unióba.

Az Európai Unió elnöke ennek ellenére régi barátként fogadta fiával együtt Soros Györgyöt, aki a migránskérdésről mint egyfajta emberi „felvevőpiacról" beszél. Most ugyan a nagyszámú menekült miatt telítődni látszik a felvevőpiac, de ha a menekültválságot sikerül mederbe terelni, akkor már be lehet fogadni gazdasági bevándorlókat, akikre szükség van a demográfiai okokból kimerülő európai munkaerőpiacon – fejtette ki Soros az egyik cikkében.

Elvenné az ügyek elbírálását

Soros György ennek érdekében még a menekültügyek elbírálását is elvenné az egyes országoktól. Szerinte az lenne jó, ha nem EU-s szervezetek döntenek a menekültkérelmekről, így azok elbírálása egyáltalán nem a nemzetállamokon múlna. Így egyszerűbben, gyorsabban lehetne Európába juttatni a migránsokat.

További migránsokat, hogy meglegyen a Soros által szükségesnek tartott egymillió fő, legfeljebb a menekülttáborokból lehetne Európába hozni. Ennyi embert azonban repülőn elvinni horribilis kiadásokat jelentene, a szárazföldi utaztatás sokkal egyszerűbb és olcsóbb, hiszen a törökországi menekülttáborok, vagy Észak-Afrika nincs túlságosan távol Európától.

Újabb akciók jöhetnek

A legrövidebb út pedig Magyarországon át vezet. Nem véletlenül indult meg elsőként a migrációs áradat Szerbia felől éppen erre. Soros tervei előtt éppen ezért a magyar kerítés a legnagyobb akadály a Ripost cikke szerint. Ezért mindent megtesz, hogy megbontsa a határzárat. Lobbizik az Európai Unióban, aktivitásra buzdítja szervezeteit. Most még elsősorban politikai nyomásgyakorlással próbálkozik – legutóbbi látogatása az Európai Parlament elnökénél erről is szólt -, de tervezi más eszközök bevetését is.

Az általa pénzelt szervezetek a röszkei határállomásnál a Ripost értesülése szerint a közeljövőben újabb akcióra készülnek. Ennek főpróbáját húsvétkor már megtartották. Olyan szélsőbaloldali szervezetek – például az Antifa - vezetőit is meghívták Röszkére, akik nem riadnak vissza a fizikai erőszaktól sem.