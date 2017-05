Valakit a féltékenység, másokat egy démoni erő vezérelt, de olyan is volt, aki csak a pénzre hajtott. Bemutatjuk az elmúlt 10 év legkegyetlenebb magyarországi családirtóit. Van köztük olyan, aki szabadlábon van.

Kalapáccsal verte agyon az élettársát

Sz. Gyula az élettársával és annak fiával élt együtt Baracson. Az ott élők szerint eleinte mintacsaládnak látszottak, később már a veszekedéseiktől volt hangos a környék. Valószínű, hogy a gyilkosságot is egy vita váltotta ki. A férfi gyakran volt féltékeny, de azt nem tudni, volt-e rá valós oka.

2013 októberének egyik napján a férfi

fojtogatni kezdte a 47 éves nőt, majd amikor a nő kábultan próbált védekezni, agyonverte egy kalapáccsal.



Ott volt a házban a nevelt fia is, aki szerencsétlenségére nem ébredt fel a gyilkosságra. A 21 éves élsportolót a férfi a saját párnájával, álmában fojtotta meg.

Ezután a holttesteket a kocsijába tette, és nagyjából húszpercnyi utazás után az erdőben elrejtette. A következő pár napban úgy élt, mintha mi sem történt volna. A helyiek csak azt vették észre, hogy erős gázszag árad a házból. Hívták a tűzoltókat. Ők találtak rá a 49 éves férfira, aki felvágta a bal csuklóját. Még magánál volt, amikor a mentők odaértek. Nekik vallotta be először, hogy az egész családjával végzett. A mentősök rendőrt hívtak, akiknek később beismerő vallomást tett, és azt is elárulta nekik, hol rejtette el a holttesteket.

Próbált azzal védekezni, hogy démoni sugallatra ölt, de valószínűleg a sok veszekedés és a beteges féltékenysége miatt végzett a párjával és a nevelt fiával. A baracsi családirtót a bíróság életfogytiglani büntetésre ítélte 2014-ben.

Nem akarta elveszíteni a lányát

A 48 éves T. Lajos évekig élt együtt az élettársával, akitől később kislánya is született. Ahogy teltek az évek, a férfi egyre féltékenyebbé vált a nő korábbi barátjára, aminek egyre többször hangot is adott. Később már verte is a lánya anyját, előfordult, hogy lapáttal vagy nyújtófával esett neki.

Adrienn visszaköltözött a szüleihez, ahol újra közel került az exbarátjához. Gyerekelhelyezési pert indított, ami miatt T. Lajos nagyon kiborult, mert tudta, ha ezt elveszíti, Adrienn Németországba költözik a gyerekkel együtt.

A férfi fogta feketén vásárolt kilenc milliméteresét és elindult Magyarbánhegyesre, ahol a volt családja lakott.

Berontott a lakásba, és lövöldözni kezdett.



Először a nő új választottját vette célba, akit háton lőtt. Ő azonnal meghalt. A riválisa után "szerelme" következett. Őt hasba lőtte, majd fölé hajolva annyit mondott, nem szülhet másnak gyereket. Utána még kétszer meglőtte. T. Lajos senkit sem kímélt. A nő nagymamája deréktájba kapott egy golyót, nem élte túl, az élettársa is maradandó sérüléseket szenvedett, ő viszont életben maradt. Akárcsak Adrienn.

A mészárlást végignézte a férfi 4 éves kislánya, akit az autójába ültetett, és elhajtott vele a helyszínről. Ezután Békéscsabán találkozott egy barátjával, aki segített Vésztőre vinni a kislányt. A fegyvert útközben a Körösbe dobták. T. Lajos egy ügyvéd jelenlétében még aznap feladta magát a rendőrségen. A magyarbánhegyesi családirtót a bíróság életfogytiglanra ítélte.

Kiirtotta családját, most szabadon mászkál

P. Károly egy telekommunikációs cégnél dolgozott vezető beosztásban. De közben egy szekta teljesen behálózta. Azt képzelte, hogy egy emberek felett álló lény, magát csak nagyúrnak szólította, a lányáról pedig azt mondta, hogy egy csillaggyerek, aki majd meg fog küzdeni a szellemekkel. Azt is a küldetésének érezte, hogy saját űrhajót építsen, amivel majd el tudnak menekülni a Földről.

2008-ban a budai villájában halálra szurkálta a feleséget és a kislányát is.



Dórát, a feleségét nyolcszor, Kiarát pedig tizennyolcszor támadta meg, aztán levágta a saját nyelvét. A családra a sógornője talált rá. A férfi tőle azt kérte, hogy szúrja szíven, de az asszony ezt nem tette meg.

A férfit a bíróság kényszergyógykezelésre ítélte. Öt évvel később, 2013-ban engedték ki az elmegyógyintézetből. Mivel felügyeletre nem szorul, szabadon mehet, ahová csak akar, sőt még autót is vezethet. Jelenleg a szüleivel él, anyagi gondjai nincsenek, több százezer forintért adja bérbe egy budai lakóparkban lévő lakását, amelyben a villája előtt élt a feleségével.

Mindent egy kis pénzért

M. Viktor Gyálaréten élt élettársával, Katalinnal és kilenc hónapos kisfiukkal, Tomikával együtt. Buszvezetőként dolgozott, sokszor segített özvegy nagymamájának. Közben pedig eltervezte, hogy megöli őt, és elveszi minden pénzét.

Este támadt az idős asszonyra, akit

egy vascsővel ütött le hátulról, miközben ő a tévét nézte.



Miután megbizonyosodott arról, hogy a nagymama meghalt, megkereste, hol tartja a pénzt. Sokkal kevesebbet talált, mint amire számított. Feltúrta a házat, hogy betörésnek álcázza a gyilkosságot, majd visszament a városba, és mulatott a barátaival. Később bejelentette az ügyet. Először csak tanúként hallgatták ki, akkor még nem bukott le.

2008-ban nagyon berúgott a kocsmában, amit a felesége szóvá tett neki. A férfi fogott egy baltát, és fejbe vágta az asszonyt, aki összeesett. A férfi még párszor rávágott a fejére. A házban aztán síró kisfia fogadta. Őt sem hagyta életben. Tomikát a két kezével fojtotta meg.

A kertben egy kis gödörben ásta el a holttesteket, néhány főbb használati tárgyukkal együtt. Ezután élettársa telefonjáról írt üzenetet a szüleinek és a közeli barátainak, hogy lelépett Tomikával egy jobb élet reményében, ne keressék őt, és mindenét M. Viktorra hagyja.

Másnap az áldozat apjával együtt bement a rendőrségre bejelenteni Katalin és fia eltűnését. Mindenki értetlenül állt a dolog előtt. Egyszerűen nem tudták elképzelni, miért mehetett el az asszony.

A nyomozás során viszont kiderült az igazság. Megtalálták a két elásott holttestet, a férfi pedig nemcsak Katalin és Tomika, hanem a nagymamája megölését is bevallotta. A Szegedi Ítélőtábla tényleges életfogytiglanra ítélte a gyálaréti családirtót. Decemberben a börtönben a balástyai rémmel együtt felakasztotta magát.

Elő akart bújni a démon

H. Csanád Jutas 2012-ben úgy gondolta, hogy "ki kell teljesednie", hogy az embereknél magasabb szintre lépjen. Megállapította, hogy ehhez csendre és nyugalomra van szüksége, amelyben akadályozza őt a családja.

Döntött: meg kell halniuk.



Április negyedikén kezdte el megölni a családtagjait Kulcson. Először saját testvérével végzett a családi házuk hátsó udvarán. Egy nyílpuskát akartak kipróbálni együtt - de inkább megölte a bátyját. Másnap a családi ház könyvtárszobájában ölte meg a nagyapját, később pedig a nagyanyját. Mindkettőjüket halálra szurkálta. Április hatodikán a nővérére is rátámadt, az ő sikításait viszont meghallották a szülők, és a segítségére siettek. Az asszony életben maradt. Az apját viszont megölte a férfi, az anyja pedig életveszélyes sérüléssel megúszta fia ámokfutását.

Ezután a testvére barátjára is rátámadt, ő is súlyosan megsérült, de neki sikerült eljutnia a szomszédba, ahol hívták a rendőrséget. A TEK a tetthely közelében kapta el H. Csanád Jutast. Hét áldozatán összesen 265 vágást és szúrást találtak. A kulcsi családirtó beismerő vallomást tett, de megjegyezte, hogy démoni befolyás alatt állt. A törvényszék húsz évig tartó kényszergyógykezelésre ítélte.