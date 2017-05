Inkább vesztesnek érzi magát az RTL klubos valóságshow győztese

„Feleannyira sem örültem, amikor megnyertem a műsort, mint amikor nemrég közölte az ügyvédem, hogy érvénytelen a szerződésem” – mondta a tavaly október és december között az RTL Klubon sugárzott Sütnicake című cukrászati dizájnvetélkedő győztese. Traupert Szandra úgy érzi, a műsort készítő cég megpróbálja kihasználni – egyébként nemcsak őt, hanem több versenyzőtársát és egyes stábtagokat is –, és a műsor megnyerése, tavaly december óta állandó viták, perrel fenyegetőzések kísérik az életét. Akkor döntött úgy, hogy a nyilvánosság elé áll a történettel, amikor kiderült, hogy a műsorgyártó cég, amellyel szerződött, hivatalosan létre sem jött, így a szerződése is érvénytelen.

Szandra már az első forgatásokon sem érezte magát túl jól, elég sok feszültséget tapasztalt. Hogy ez az érzése nem volt alaptalan, bizonyítja, hogy a forgatás közben cserélték le a rendezőt, mert a producer szerint alkalmatlan volt a feladatára. Ezzel nem minden stábtag értett egyet. A lecserélt rendezőt még nem fizették ki. Ezt a műsor producere is elismeri, de állítása szerint azért nem kapta meg a rendező a fizetése egy részét, mert építőipari tevékenységről állított ki számlát, ezért a műsorgyártó cég nem tudta azt befogadni.

Szandra szerint sokszor eszközöket és alapanyagokat is a versenyzőknek kellett bevinniük a nem egyszer 12-13 órán át tartó forgatásokra. Egyszer például azt kérték tőlük, hogy műsoron kívül készítsenek egy-egy tortát a díszlethez.

A Szandrával kötött szerződés alapján egyébként elég nehéz eldönteni, hogy tulajdonképpen milyen költséget kellett volna állnia a műsorgyártó cégnek, vagyis mi az, ami számon kérhető rajta.

A költségtérítésre vonatkozó 5. pont ugyanis egyszerűen hiányzik az egyébként 14 pontból álló szerződésből.



Annak ellenére nincs benne, hogy a szerződés később a merchandising és a promóciós jogoknál visszautal a költségtérítés 5.1-es passzusára, miszerint az abban megállapítottak fejében térítésmentesen használhatja föl a műsorgyártó cég a versenyzők nevét, képét, hangját.

Homályos, mi pontosan a nyeremény

A győztes nyereményéről szóló pont megvan ugyan a szerződésben, de szinte érthetetlen mondat. A műsorban és reklámjaiban többször elhangzott, hogy a győztes jutalma egy saját szakácskönyv kiadása, de az

a szerződés szövegéből nem világos, hogy a könyv kiadásának hárommillió forintos költségét állja-e a műsorgyártó cég, vagy hárommillió forint jár a győztesnek,



amikor létrejön egy külön szerződés a könyvkiadó és a győztes között a szakácskönyvre. Egyébként nincs is megnevezve a kiadó a szerződésben, egy kipontozott részre utólag került volna be a név.

A producer, Novák Krisztina szerint egyértelmű, hogy a műsorgyártó cég a kiadás hárommilliós költségét állja, ezért a könyvön kívül semmilyen más juttatás vagy jutalék nem jár a Sütnicake műsor győztesének. Az Origo cégjogásza azonban úgy értelmezi a szöveget, hogy a győztesnek jár a könyv kiadása, és ha megkötötte rá a szerződést a kiadóval, a műsorkészítő cég hárommillió forintot ad át a győztesnek a 2017-es adóévben. Az ügyvéd meglátása szerint azonban a katasztrofális megfogalmazás miatt hosszan lehetne vitatkozni egy polgári per során is, hogy akkor külön jár-e a pénz, vagy a kiadás fedezeteként.

Alább a szerződés pontját változtatás nélkül idézzük (a Megbízó megnevezés a Sütnicake című műsort gyártó cégre, a Gerilla Market Kft.-re vonatkozik, amelyről még lesz szó):

„A Győztes jutalma egy szakácskönyv, amelynek szerkesztését, fotózását, nyomtatását és terjesztését Megbízó vállalja, 3 millió, azaz nettó három millió forint értékű díjazásban részesül, amelyet a ...Megbízó ad át a Győztes részére a 2017 adóévben, az .................................. és a Győztes között a díjazás tárgyában megkötendő külön szerződés alapján.”

A saját könyv kinek a sajátja?

A könyv előkészítése sem halad jól. Szandra úgy érzi, valójában nem is az ő könyve lenne. Mint mondta, az általa eddig megismert tervek szerint elég hangsúlyos részt kapna benne a Sütnicake mint brand, amely egyébként 2015 óta a budapesti Sütemény- és Tortafesztivál szervezőjeként ismert. Ez még úgy-ahogy érthető Szandra szerint is, de a szerzők között szerepelnének több versenyző mellett zsűritagok és esetleg más cukrászok is. Vagyis Szandrának – aki nem mellesleg többszörös aranyérmes cukrász több szakmai, vállalkozói díjjal, és fiatal kora ellenére három éve indította el saját vállalkozását, amellyel már a műsor előtt is komoly sikereket ért el – úgy kellene adnia a saját receptjeit, ötleteit, szellemi tulajdonát, hogy nem csak az ő könyve lenne, és részesedést sem kapna a bevételből.

Ennek kapcsán a producer egyik levelében ezt írta Szandrának:

Sajnos egyáltalán nem hiszünk abban, hogy ez a könyv, lévén, hogy nem egy ismert személy szakácskönyve, nagy példányszámban eladható lenne, ezért nyereségről nem beszélhetünk.



De Téged a Könyv eladásából semmilyen jutalék nem illet, mint ahogy abban az esetben sem terhel kiadás.” Az is felmerült, hogy ha nem Szandrával, akkor a műsor második helyezettével készíti el a könyvet a producer.

Csakhogy Szandra szerződésében semmi sem utal arra, hogy a győztes nem állhat el következmények nélkül a könyv kiadásától, illetve hogy ilyenkor a második helyezettet illetné meg automatikusan a jog – merthogy nem is hirdettek második helyezettet a műsorban. Sőt a fentebb idézett, nehezen értelmezhető passzus külön kiadói szerződést említ, és nyilván abban kellene tisztázni, milyen jogi következménye lehet annak, ha a szerző miatt nem jön létre a könyv. Ilyen szerződést Szandra nem írt alá, és elmondása szerint még csak szövegtervezetet sem kapott róla eddig.

Természetesen megkerestük Novák Krisztina producert, aki kezdetben telefonon válaszolt is a kérdéseinkre, és többek között azt mondta, hogy a Sütnicake brand építése miatt érte meg elkészíteni az „alig nézett sávban” sugárzott műsort, mert ez üzleti lehetőséget teremtett a cégének is és a versenyzőknek is. Végül mégsem járult hozzá, hogy teljesen közöljük az általa mondottakat, mert mint írta: „köt a titoktartási szerződés, ezért nyilatkozatot nem tehetek”.

Mindenesetre érdekes, miért fektet egy producer pénzt olyan műsorba, amely szavai szerint „alig nézett sávban” ment vasárnap délelőtt, végül még a nyertese sem lesz „egy ismert személy”, és a műsorkészítő cég az általa finanszírozott könyvből sem remél semmilyen nyereséget.

Szerződéses kötelezettségek?

A producer több levelet is írt Szandrának és édesanyjának jogi lépésekkel

fenyegetőzve, amiért Szandra megszegi a szerződéses kötelezettségeit, jelentős anyagi kárt okozva.



A legutóbbi levelében már a gyártó cégét, a Gerilla Market Kft.-t ért 60 millió forintos kárösszegről írt. Állítása szerint például több versenyen indult Szandra az engedélyük nélkül, három hétig nem lehetett elérni, ami miatt egy promóciós felkérést le kellett lemondani, de leginkább azt nehezményezte, hogy Szandra megszegi a szerződés titoktartási kötelezettségét azzal, hogy a sajtónak nyilatkozik, és a kiadót is megkereste a szakácskönyv ügyében.

Novák Krisztina az Origónak küldött levelében hangsúlyozza, hogy ő viszont a szerződés minden pontját betartotta. Ez azonban nem nehéz, ugyanis

a díjazáson kívül semmilyen kötelezettséget nem ír elő a szerződés a gyártó cégre nézve.



Még a titoktartás is csak a versenyzőknek kötelező – időkorlátozás nélkül.

Szandra elismeri, hogy egy rendezvényen tényleg nem jelent meg egészségügyi állapota miatt – gerincsérve van, ami már a műsor felvételei alatt is okozott problémát, erről a producer is tudott –, de távolmaradásáról tájékoztatta a producert, és az írásos megkereséseire reagált is. Ugyanakkor a szerződésnek az a kikötése betarthatatlan lenne Szandra szerint, hogy két éven át csak a Sütnicake rendezvényén szerepeljenek a munkái, hiszen ez ellehetetlenítené az egyéni vállalkozását, a saját cukrászműhelyét, amellyel már a műsor előtt is, önerőből elismerést, díjakat szerzett a cukrászszakmában.

Adódik persze a kérdés, hogy ha ennyire problémás ez a szerződés, amellyel Szandra a műsorban részt vett, miért írta alá. Nos, azt ő is elismeri, hogy nem kellett volna, de mint mondta, nem volt túl sok ideje átnézni. A második forgatási alkalomkor kapta kézbe a szerződést, ráadásul úgy került a műsorba, hogy a Sütnicake rendezvényein már dolgozott akkor, és a Sütnicake Gastro Media Kft.-vel volt szerződése. Úgy érezte, ha a műsorra vonatkozó szerződést nem írná alá, esetleg eleshetne attól a lehetőségtől is, hogy a Sütnicake-rendezvényeken részt vegyen.

Különböző cégek azonos névvel

Egyébként a Sünticake Gastro Media Kft.-t 2014. október végén jegyezték be, ez a cég rendezte az utóbbi két évben a budapesti Sütemény- és Tortafesztivált.

A tavalyi év első felében összesen hat bírósági végrehajtást rendeltek el ellene



a Céginfo adatai szerint. A végrehajtást különböző cégek, illetve egy esetben az adóhatóság kezdeményezte. A cég ügyvezetője tavaly júniusig Novák Krisztina volt, tulajdonosa – a neve alapján feltehetően – az édesanyja. A cég az első és egyben utolsó mérlegét 2014-ben adta be.

Mivel tavaly június 29. óta nincs ügyvezetője a Sütnicake Gastro Media Kft.-nek, ebből a helyzetből kialakulhat törvényességi felügyeleti eljárás, akárcsak a producerhez köthető Umbrella Media Kommunikációs és Kereskedelmi Kft. esetében, amelyet végül tavaly kényszertörléssel szüntetett meg a cégbíróság. Az Umbrellának Novák Krisztina volt a tulajdonosa, de résztulajdonosként szerepe volt egy másik cégben is (Fotogén Design Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.), amely szintén kényszertörléssel szűnt meg tavaly.

Mindez csak azért érdekes, mert a tatabányai székhelyű Gerilla Market Kft. – amely mint megbízó a Sütnicake című RTL-es tévéműsor gyártójaként szerződést kötött a versenyzőkkel – a mai napig nem létezik, ugyanis

tavaly októberben a cégbíróság elutasította a bejegyzési kérelmét.



Ugyan újabb bejegyzési kérelmek elutasítása után idén április 12-én végül szintén Gerilla Market Kft. névvel bejegyezték a céget, ám budapesti székhellyel, és sem az adószáma, sem a cégjegyzékszáma nem azonos a korábban tatabányai székhellyel bejegyeztetni próbált cégével.

Sőt a jelenleg bejegyzett, budapesti székhelyű Gerilla Market Kft.-nek nem a producer a tulajdonosa. Nem is lehetne, ugyanis a cégnyilvántartásból kiderül, hogy Novák Krisztina 2021. 05. 24. napjáig eltiltás hatálya alatt áll, vagyis nem lehet cége. A Gerilla Market Kft.-ben tisztségviselőként sincs feltüntetve, márpedig ügyvezetői képviselet csak munkavállalóra eseti jelleggel ruházható át, ami meghatalmazás hiányában a szerződésből nem derül ki, így az sem világos, milyen jogcímen látna el ügyvezetői képviseletet Novák Krisztina (aki a műsorra kötött szerződésben mint producer és igazgató szerepel).

A producer azt állítja, hogy a végül bejegyzett cég jogutódja annak, amelyik a versenyzőkkel szerződött. Az Origo cégjogásza szerint viszont

a jelenleg bejegyzett Gerilla Market Kft. semmilyen tekintetben nem jogutódja a be nem jegyzettnek.



Továbbá a Szandrával kötött szerződésben feltüntetett cégjegyzékszám ugyan stimmel azzal, amellyel a tatabányai székhelyű Gerilla Market Kft. elutasított cégnyilvántartásba vételét benyújtották, ámde a feltüntetett adószám nem.

A lényeg azonban az, hogy

egy be nem jegyzett, nem létező céggel megkötött szerződés természetesen nem érvényes.



Ez persze tényként addig nem jelenthető ki a Sütnicake című műsor esetében, ameddig bíróság ki nem mondja, de minden céginformáció, továbbá Szandra, illetve az Origo jogászának szakvéleménye is ezt támasztja alá. Szandrának ez lehet a szerencséje, mert ha a cég létezne, Szandra nem mentesülhetne jogkövetkezmények nélkül azok alól a kötelezettségek alól, amelyek lehet, hogy egyoldalúan előnytelenek számára, de aláírásával vállalta őket.

RTL: nem lesz folytatás Megkérdeztük az RTL Klubot is, hogy mit szólnak ahhoz, hogy egy nem létező cégtől vásároltak műsort. Azt a választ kaptuk, hogy nemrég értesültek a szerződéses problémákról a műsorban szereplő versenyzőktől. Az RTL-nek a külső gyártó cég az egyes epizódokat határidőre szállította, a cég szerződéseire azonban a tévétársaságnak nem volt rálátása. Mint fogalmaztak: „Nagyon sajnáljuk, hogy ilyen eset előfordulhatott, bízunk benne, hogy a műsorgyártó rendezni fog minden, a szereplőkkel kapcsolatos szerződéses problémát. A magazinműsornak egyébként nem lesz folytatása."

És hogy mi a történet tanulsága? Nem állítható, hogy a realityvetélkedők feltétlenül a kereskedelmi televíziózás sötét bugyrai, vagy hogy a konkrét ügyben bárkit is eleve a rossz szándék vezetett volna. Aki azonban jelentkezik egy ilyen műsorba, készüljön fel saját érdeke képviseletére, mert más aligha fog rá figyelni helyette. Szandra is azt szeretné elérni elsősorban, hogy más tanuljon az ő történetéből.