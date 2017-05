Kiállnak a családi értékekért

A családi értékek mellett kiálló négynapos nemzetközi rendezvénysorozatot, a Családok Budapesti Világtalálkozóját rendezik meg május végén Budapesten - mondta Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere egy szerdai háttérbeszélgetésen.

A május 25-28. közötti rendezvénysorozat, a Családok Budapesti Világtalálkozója keretében sor kerül a második alkalommal megrendezett Budapesti Demográfiai Fórumra, a Családok XI. Világtalálkozójára, valamint a II. Európai Életvédő Fórum és Családfesztiválra, a "One Of Us" mozgalom rendezvényére - közölte a miniszter.

A rendezvénysorozatot Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, ide érkezik Jaime Mayor Oreja volt spanyol belügyminiszter, a lengyel és a horvát családügyért is felelős miniszter, lesznek tudományos szekciók, előadást tart például Philip Zimbardo világhírű amerikai pszichológus, kerekasztal-beszélgetéseken vesznek részt az egyházak és a civil szervezetek képviselői, és lesz számos kifejezetten fiataloknak szóló program is.

Balog Zoltán hangsúlyozta: a rendezvényekkel tízezreket szeretnénk megmozgatni és néhány napra a családok fővárosává tenni Budapestet.