Rendőrt hívatott Botka egy tévéstábra

Rendőrökkel és biztonságiakkal dobatta ki a szegedi polgármesteri hivatalból Botka László az EchoTv stábját. A csatorna munkatársai interjút szerettek volna a szocialista miniszterelnök-jelölttel, helyette viszont igazoltatatást kaptak, majd az utcára parancsolták ki őket. Az újságírók nem adták fel, Tatabányáig mentek Botka után, ahol ugyancsak nem sikerült szóra bírniuk a politikust, de legalább elmagyarázták nekik, hogy a szegedi polgármester azért nem nyilatkozik nekik, mert nácik.

Rendőröket hívott az EchoTv stábjára Botka László polgármester Szegeden - az esetről a tévécsatorna számolt be. Az Informátor című műsor munkatársai a SZEVIÉP ügyében akarták kérdezni az MSZP nem hivatalos miniszterelnök-jelöltjét, ezért keresték fel a városvezetőt a polgármesteri hivatalban.

A Botka Lászlót súlyosan érintő SZEVIÉP-botrányban jelenleg is büntetőügy van folyamatban. Az építkezési projektekkel foglalkozó Szeviép évekkel ezelőtti bedőlése több száz kisvállalkozót tett tönkre. A károsultakat képviselő ügyvéd szerint a több mint 11 milliárdos tartozást maga után hagyó vállalkozás központi szerepet tölthetett be az MSZP finanszírozásában, amelyben központi szerepe volt Botka Lászlónak.

Interjút nem kaptak, a rendőröket viszont kihívták rájuk, akik igazoltatták az újságírókat.

A stáb ez után még két órát várt Botkára, aki nem került elő, tovább viszont nem maradhattak a középületben, mert a biztonsági emberek egyszerűen kiparancsolták őket az utcára.

A tévések azért nem adták fel, és az éppen országjáráson lévő Botka Lászlót Tatabányán is megpróbálták megszólaltatni. A polgármester úgy csinált, mint aki észre se vette az őt kérdező riportert, Nyakó István szocialista sajtófőnök pedig mindent elkövetett annak érdekében, hogy a testével fedezze a párt kormányfőjelöltjét. Az EchoTv Botka beszédére se jutott be, a tatabányai szervezők ugyanis nem engedték be az eseményre az Informátor stábját.

Bohár Dániel riporter Botka László helyett végül Lukács Zoltán MSZP-s országgyűlési képviselőnél érdeklődött a SZEVIÉP kapcsán. Lukács sem adott válaszokat, azt viszont legalább elmagyarázta, hogy miért is olyan nehéz az EchoTv-seknek szóra bírniuk a szegedi polgármestert.

Maguk fasiszták, maguk nácik!

Mikor az újságíró visszakérdezett, hogy már miért is lennének nácik, Lukács további érveket már nem sorakoztatott fel, egyszerűen csak közölte, hogy "azért, mert fasiszták".