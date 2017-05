2018 a teljes összeomlást hozhatja el a baloldalnak

A Fidesz kampányfőnöke interjút adott a Magyar Időknek, amelyben többek között arról beszélt, hogy a baloldali politikai erő által képviselt multikulturális ideológia a liberális tábor Waterlooját hozhatja el a 2018-as választásokkor. Gyürk András úgy értékelt, hogy az ellenzéki média megelégelte a liberális oldal alkalmatlanságát, és saját kezébe vette a politika alakítását. Szerinte az elmúlt hetekben történt kormányellenes demonstráció-sorozat ennek a főpróbája volt, amely szerinte visszafelé sült el. Arról is beszélt, hogy Brüsszelben még mindig nem látják a bevándorlás veszélyét, és hogy nehéz lehet most Jobbik-szavazónak lenni, miután Vona Gáborék minden korábbi elvüket feladták.

Ha minden így marad, a 2018-as országgyűlési választás a baloldal Waterlooja lehet - így értékelte Gyürk András az ország előtt álló kampányidőszakot a Magyar időknek adott interjújában. A Fidesz kampányfőnöke szerint azért ennyire kiélezett a liberális erők helyzete, mert az általuk vallott multikulturális ideológia nagyon messze áll a magyar választóktól. Az SZDSZ példája azt mutatja, hogy ez a felfogás egyetlen párt parlamenti bejutásához is kevés.

A nagyobbik kormánypárt politikusa szerint tetézi a bajt, hogy a "liberális média", látva a baloldal alkalmatlanságát, elvesztette a türelmét, és megpróbálja átvenni a politikai irányítást. Gyürk ennek kapcsán úgy fogalmazott, hogy jelenleg a sajtó ezen része diktálja a tempót és adja a kommunikációs témákat is. Ezt a jelenséget szerinte úgy lehet összefoglalni, hogy

a politikáról tudósító helyett a politikát alakító szerepre törnek.

Szerinte az elmúlt hetek kormányellenes tüntetéseit is ebben a keretben kell értelmezni, amely tulajdonképpen az ellenzék kampányfőpróbája volt Budapest. "Csakhogy ez visszafelé sült el, kiderült, hogy az ellenzék minden eddiginél megosztottabb, széttöredezettebb, a nemzeti oldal pedig egységes és elszánt" - mondta.

Egy kérdésre válaszolva azt mondta, nem igaz, hogy az országban kormányváltó hangulat lenne, minden felmérés az ellenkezőjét bizonyítja. Hozzátette: az egyre csökkenő intenzitású demonstrációk sokkal inkább bizonyítanak egy hamvába holt kísérletet, mint valódi társadalmi elégedetlenséget.

Gyürk beszélt a most zajló nemzeti konzultációról is, amelyet kiemelkedő sikerként értékelt - eddig egymilliónál is többen töltötték ki a kérdőíveket. Szerinte a kezdeményezés kérdései nem manipulatívak, hanem az ország előtt álló legfontosabb felvetések, legyen szó bevándorlásról, a rezsicsökkentésről vagy éppen a munkahelyteremtésről. A kérdések egyértelmű felvetése annak köszönhető, hogy a problémák is világosak, mint az egyszeregy:

vagy elfogadjuk Brüsszel véleményét, vagy szemszeszállunk vele

- mondta.

A kampányfőnök úgy látja, hogy nem több, hanem jobb Európára van szükség, ugyanakkor leszögezte, hogy a kormánypártok elkötelezetten Európa-pártiak, de éppen az Európa jövője miatt érzett aggodalmuk miatt reformellenzékként lépnek fel. Arról, hogy milyen a megítélése a magyar politikának az EU-ban, Gyürk úgy felelt, hogy az álláspontok "sajnos nem közeledtek", ezt bizonyítja, hogy a rossz emlékű Tavares-jelentés után most újra egy tényfeltáró bizottság hazánkba küldésére tettek javaslatot Brüsszelben.

Ennek kapcsán elmondta, hogy az unió vezetői nem érzékelik valós veszélyként a migrációt, mert a nyugati elit ideológiai alapon tekint a problémára. A tanulság számunkra az, hogy ha a bevándorlás kérdésében egy ország rossz döntést hoz, az később már nem korrigálható. A 2018-as választásnak ez a történelmi jelentőségű tétje.

A Fidesz politikusa a Jobbik "elsimicskásodására" is kitért. Azt mondta, hogy a Jobbiknál történt fordulatok egészen elkeserítőek lehetnek a hívei számára, a párt minden korábbi elvét feladta. "A nemzeti függetlenség ügye helyett ma egy milliárdos érdekeit képviselik, a radikalizmusukat pedig felváltotta a cukiság" - foglalta össze Vona Gábor pártelnök irányváltásait.