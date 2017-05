Tíz év után fizet károsultjainak az Il Ferro

Tíz éve húzódik az Il Ferro-károsultak ügye, most végre pont kerülhet az ügyük végére. A károsultak 180 és 330 ezer forint közötti összegeket fizettek be az autóreklámokkal foglalkozó cégnek, amely könnyű kereseti lehetőséget ígért nekik – számolt be róla a Tények.