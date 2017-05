Ezt szeretné elérni 2020-ig a kormány

155 ezer fővel nőtt az igazolt sportolók száma az elmúlt években, ami a kormány által elfogadott sportstratégia sikerét bizonyítja – mondta Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár a Századvég Gazdaságkutató sportsikerek, sportmarketing konferenciáján. Mocsai Lajos arról beszélt, hogy alapvetően alakították át a Testnevelési Egyetem oktatási struktúráját.

Hármas célrendszer vezeti a magyar sport fejlesztését – mondta Szabó Tünde. Az Emmi sportért felelős államtitkára közölte, ennek a lényege, hogy minden gyerek sportoljon, minél több sportesemény legyen Magyarországon és az állam aktív szereplő legyen ezen a területen. A kormány 2016-ban módosította a sportirányítás hazai rendszerét, ami által új köztestületi rendszer jött létre – tette hozzá.

Szabó Tünde arról is beszélt, hogy a sportlétesítmények nem feleltek meg a modern igényeknek. A kormány vállalta, hogy 2020-ig a kiemelt sportágak területén képes legyen a legrangosabb nemzetközi versenyek hazai megrendezésére. Ennek keretében elkészült az új Fradi és debreceni stadion, valamint a vizes világbajnokság új létesítménye, a Duna Aréna – mondta az államtitkár. Szabó Tünde kijelentette: kiemelkedő sportdiplomáciai sikernek tartják, hogy Magyarország rendezheti a július 14-én kezdődő világbajnokságot, amely a világ egyik legjelentősebb sporteseménye.

2023-ig marad a TAO

Az elmúlt öt évben 155 ezerrel nőtt az igazolt sportolók száma. A jelenlegi támogatási rendszer (TAO) 2023-ig szól. A 16 kiemelt sportág idén 8,4 milliárd forintos támogatást kap – mondta Szabó Tünde. 2013-tól a nem kiemelt sportágak számára felzárkóztatási alapot hozott létre a kormány. Idén 81 nemzetközi sportversenyt tartanak Magyarországon, ami egy komoly diplomáciai eredmény – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a kormány döntése alapján több mint 100 ezer négyzetméteren épülhet meg a Testnevelési Egyetem új campusa. 2018. szeptemberében várható az átadás – mondta az államtitkár. Szabó Tünde közölte, hogy a mindennapos testnevelés révén mára naponta 1,2 millió gyerek mozog legalább napi 45 percet. 2019-re a kormány célja, hogy ne legyen olyan járás, ahol nincs a gyerekeknek lehetősége megtanulni úszni – mondta az államtitkár.

Átalakult a Testnevelési Egyetem

Mocsai Lajos, a Testnevelési Egyetem (TE) rektora arról beszélt, hogy az egyetem a világon az egyik legsikeresebb oktatási intézmény, és szeretnék, ha ez így is maradna. A TF 2014. szeptemberétől lett újra önálló intézmény, új oktatásfejlesztési stratégia készült, és infrastruktúra fejlesztés is történt, és jelenleg is zajlik – mondta a rektor. Gyakorlatilag egy teljesen új egyetemet kellett alapítani – tette hozzá.

Az elmélet és a gyakorlat egészséges arányára épít az oktatás során a TE. Új képzési és kimeneteli követelményeket dolgoztak ki – mondta Mocsai Lajos. Szólt arról is, hogy szigorítottak a felvételi követelményeken is – tette hozzá. Szólt arról is, hogy az edzőképzés területén is új tanterveket fogalmaztak meg, amik idén szeptembertől lépnek életbe. Mocsai azt mondta, hogy az általános iskolák alsó tagozatán 40 százalékos hiány van gyógytestnevelőkből, éppen emiatt szükséges az oktatás fejlesztése.

Feszített tempó

Az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment át a vizes világbajnokság lebonyolítása, és ehhez a magyar szervezőbizottságnak is alkalmazkodnia kellett – mondta Szántó Éva. A világbajnokságot lebonyolító szervezőbizottság ügyvezető igazgatója elmondta, hogy nagyon feszített tempóban kellett felkészülniük, mivel Magyarország eredetileg 2021-ben rendezte volna meg ezt a világversenyt. Szólt arról is, hogy a világbajnokság egyben hat sportág világbajnokságának a lebonyolítását is igényli.

Szántó arról is beszélt hogy a világbajnoksághoz kapcsolódóan több budapesti uszoda megújul, köztük a Komjádi-uszoda, valamint a Hajós-Alfréd uszoda is. A vizes világbajnokság révén több gazdasági haszon érvényesül, így a nagyobb foglalkoztatottság, és az idelátogató turistrák révén - tette hozzá, valamint a masters világbanokság révén 22 millió dolláros bevétel lehet.