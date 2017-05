Fidesz: Botka László át akarja vágni az embereket

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez a szegedi Fidesz Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, helyi polgármester ellen. Nem ő lenne az első baloldali politikus, akit egy ilyen eljárás fenyeget. Meglepően sok hasonlóságot lehet felfedezni ugyanis például Gyurcsány Ferenc és Bajnia Gordon, illetve Botka László között.

A Fidesz Szegeden vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményez Botka László, a szocialisták miniszterelnök-jelöltje, helyi polgármester ellen - közölte Hidvéghi Balázs, a párt kommunikációs igazgatója. Hidvéghi Balázs azt mondta: Botka László sokadszorra módosított vagyonnyilatkozatán.Szeretnék tudni, mi az, amit feltüntetett a szocialista politikus és mi az, amit nem, mi a valós vagyoni helyzete.

Egy tóról is megfeledkezett

Megjegyezte: Botka több milliós luxus nyaralásról már tudnak, kiderült egy eltitkolt 25 milliós luxusterepjáró is, illetve több milliós Rolex-órákra is fény derült. Legutóbb pedig az került nyilvánosságra, hogy egy tóról és egy körülötte lévő nagyméretű telekről is megfeledkezett a szocialista politikus - jegyezte meg.

Miről derül még ki a következő napokban, hogy bár vagyona részét képezi, de nem tüntette fel? - tette fel a kérdést Hidvéghi.

Hidvéghi Balázs szerint nagyon úgy tűnik, hogy Botka László át akarja vágni az embereket, álszent módon papol az igazságosságról, a gazdagok ellen fogalmaz meg jelszavakat, eközben vagyonnyilatkozata hiányos.

Mint arról korábban beszámoltunk, Botka László számos dolgot "kifelejtett" már a vagyonnyilatkozatából. Legutóbb egy közel 300 négyzetméteres földdarab került elő. De többek között luxusórái és 25 milliós luxusterepjárója sem szerepel a dokumentumban.

Érdekes párhuzamok

Botka László, Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon a vagyonukat illetően rengeteg párhuzam figyelhető meg. Bár a szegedi polgármester sokáig olyan színben tűntette föl magát, hogy távol áll tőle az urizálás, de az utóbbi hónapokban kiderült, hogy Botka nagyon szereti a luxusutakat, a luxusterepjárókat és a luxusórákat. Ahogy a korábbi miniszterelnökök sem vetik meg az urizálást. Gyurcsány Ferenc péládul legutóbbi karácsonyát Tenerifén töltötte. Bajnai Gordonról pedig tudni lehet, hogy még 2013-ban elutasította a luxusáfa bevezetését.