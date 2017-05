Ennél jobb helyre nem is mehetett volna támogatás

Jelentős alapítványi támogatást kapott a Babes-Bólyai Tudományegyetem, így a kolozsvári tudásközpont számos programot és fejlesztést valósíthat meg a jövőben. A hallgatók és a képzések száma alapján úgy tűnik, hogy a Babes-Bólyai valóságos diákmágnes.

Egy 2014-ben kezdődött támogatási folyamat részeként kapott idén közel negyvennégymillió forintos támogatást a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem (BBTE) a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány (PADOC) programjának keretében. Az együttműködési megállapodás egyáltalán nem egyedi eset, hiszen a BBTE-n kívül összességében tíz, határon túli magyar oktatási intézmény kapott az elmúlt években mintegy egymilliárd forintnyi támogatást a magas színvonalú oktatás biztosítása érdekében.

A PADOC-támogatás számos programot pörget fel

A PADOC-támogatást a magyar nyelvű oktatás fejlesztése szempontjából nagyon fontosnak nevezte az egyetem rektorhelyettese. Mint Markó Bálint fogalmazott, beindulhat a HÍD: Iskolától az Egyetemig nevű oktatásfejlesztési program, aminek célja a középiskolai és egyetemi oktatás integrált fejlesztése. A megállapodás lehetővé teszi azt is, hogy

a magyar matematika és fizika szakon - amik hiányszakoknak minősülnek - a tanári pályát megcélzó diákok külön támogatásban részesüljenek,

hosszabb távon enyhítve az egyetem előtti oktatásban már most is megmutatkozó pedagógushiányt. A rektorhelyettes elmondása szerint a PADOC-támogatás az egyetemi tanulmányokra való "ráhangolódást" is segíti, mivel a közgazdaságtudományok és a matematika iránt érdeklődő középiskolások felkészítési lehetőséget kapnak. Azok a BBTE-egyetemisták pedig, akik a közgazdaságtudományokat, földrajzot és jogot tanulnak, szakkollégiumi keretek között különleges oktatási programban vehetnek részt. A megítélt összeg emellett lehetővé teszi azt is, hogy javuljanak az egyetemi hallgatók kutatási feltételei a Nanoanyag és Drosophila Genetika diákkutatói laboratóriumok infrastrukturális fejlesztése révén.

A Babes-Bólyai a legnagyobb

A kolozsvári tudományegyetemen több mint negyvenegyezer hallgató igyekszik megszerezni a diplomáját, a magyar tagozat hallgatói létszáma több mint hatezer fő, így a Babes-Bólyai Románia legnagyobb felsőoktatási intézménye, illetve a legnagyobb magyar nyelven oktató egyeteme is. A magyar tannyelvű szakokon teljes értékű magyar oktatás zajlik mind a nyolcvan BSc-, mind a negyvenöt MSc-képzés keretében, a tudásátadást pedig több mint háromszáz főállású magyar oktató, számos hazai és magyarországi vendégtanár végzi.

Az egyetemisták többségét román diákok adják, ám a hallgatók második legnagyobb csoportját magyar diákok alkotják,

„akik Szatmártól Kézdivásárhelyig, Temesvártól Máramarosszigetig mindenhonnan jönnek." Markó Bálint kiemelte: az egyetem szerkezete tükrözi Erdély etnikai sokszínűségét, „így egy jelentős, habár számbelileg lényegesen kisebb német tannyelvű tagozatunk is van".

Azt, hogy a nyelv mennyire nem jelent börtönt a BBTE hallgatóinak, bizonyítja az is: bizonyos képzések angol és francia nyelven is elérhetők.

Az egyetem az idegennyelv-oktatás területén is a dobogó első fokán áll Romániában: a megszokott idegen nyelvek mellett finn, norvég, japán, portugál, latin, ógörög, dél-koreai és még nagyon sok más nyelv várja a vállalkozó szellemű hallgatókat.

Markó Bálint megemlíti azt is, hogy noha hallgatóik többsége hazai, „de jelentős számban vannak magyarországiak, Moldova köztársaságbeliek, németek és más állampolgárságúak is" az intézményben. Az utóbbi években pedig - főleg a nemzetközi csereprogramok által - főleg az európai országokból érkezők száma nőtt meg, és az egyetem híre elért a Távol-Keletre is, hiszen Kínából, valamint a térség más országaiból érkeznek hallgatók.

Diákmágnesként pedig - a nemzetközi trendeknek megfelelően - a közgazdaságtudományi, az informatikai és az idegennyelv képzések számítanak, de

a kinetoterápia és pszichológia is kifejezetten népszerűnek számít, illetve egyre növekszik a természettudományos képzések iránti érdeklődés.

A BBTE-n elérhetők olyan magyar nyelvű képzések is, amelyek akár Kárpát-medencei egyediségük miatt is felkelthetik az érdeklődést: ilyen lehet a magyar felsőoktatási palettán ritkaságnak tekinthető geológia mellett a régészet és az ökológia vagy éppen a zenepedagógia.

Jókor, jó helyre

Az egyetem elsősorban az állami, központi büdzséből gazdálkodik, ennek köszönhető, hogy a hallgatók költségmentesen (ingyenesen) haladhatnak kitűzött tanulmányi céljaik felé. A kiegészítő anyagi forrást a tandíjas hallgatók költséghozzájárulása jelenti, emellett az egyetem pályázati sikereket is a magának tudhat. Ez komoly támogatást jelent, még akkor is, ha a romániai kutatásfinanszírozás esetlegessége, kiszámíthatatlansága rányomja bélyegét a kutatási tevékenységek fenntarthatóságára - mondta Markó Bálint. Hozzátette azt is, hogy

az elmúlt években az okatásfinanszírozás terén nem történt pozitív elmozdulás, sőt, szinte folyamatosan csökkent az egy diákra eső költségtámogatás, az úgynevezett „fejpénz" mennyisége. Ez az állapot hosszabb távon komoly veszélyt jelenthet a minőségi oktatás fenntartására. Az alapítvány támogatása jelentősen javítja az egyetemi képzés minőségét Kolozsváron. A rektorhelyettes azt reméli, hogy az együttműködés hosszabb távon is folytatódik, "hiszen minden jel arra mutat, hogy a támogatott elképzelés sikeres, eredményes programmá alakulhat a PADOC támogatásával."