Sportközpont épül a belváros szívében

Kiemelt kormányzati beruházásként épül meg a több funkciós Belvárosi Sportközpont, amelyben többek között négypályás uszoda, wellness és falmászó pálya is lesz. A komplexumban sportesemények és a kulturális rendezvények is lesznek.

A budapesti belvárosi beruházás kapcsán tartottak sajtótájékoztatott pénteken, ahol Szentgyörgyvölgyi Péter (Fidesz), V. kerületi polgármester, Skardelli György, a Belvárosi Sportközpont tervezője – aki az új Puskás Ferenc Stadion tervezéséért is felel –, illetve Dr. Finta József építész is felszólalt.

A polgármestere szerint „hiánypótló beruházás" valósulhat meg a Belvárosban, mivel a kerületben a 70-es évektől a Molnár utca 9. sz. alatt működött tanuszodát 2000-ben bezárták és 15 évvel később pedig lebontották. Az akkori tanuszoda mellett művelődési ház is működött, amelyet később az Arany János utca 10-be költöztettek, azonban a sportolásnak nem találtak másik épületet.

Az új sportkomplexum beruházás a Szabadság tértől nem messze lévő Vadász utca 30. alatt lesz, amelynek a megtervezésére Skardelli György építészt kérték fel. Az építész elmondta, hogy a 4 emeletes komplexumban lesz a földszint alatt egy négypályás uszoda, fölötte Wellness részleg, tornaterem, kosárlabdapálya, falmászó pálya, a tetőtérben egy kialakított fitneszterem, illetve egy tetőterasz is.

A Vadász utcában található telek mindössze 650 négyzetméter, erre húznak majd fel egy közel 3800 négyzetmétert. A lakóingatlanban önkormányzati tulajdon is van, a magánkézben lévő lakások közül már többet is megvettek, de három lakás esetében még tárgyalnak a lakókkal.

Dr. Finta József építész azt mondta, hogy a belváros esetében is az egyedüli megoldás arra, hogy minél több zöldterületet, illetve természeti közeli teret kialakulhassanak, ha a tetőtereket megnyitják az emberek számára, ezért is üdvözölte a sportkomplexum ilyen fajta kivitelezését.

A sajtótájékoztatón elmondták, hogy a Belvárosi Sportközpont megépítésével az uszodai, wellness és rekreációs tevékenységek mellett, egyéb sporteseményeknek és kulturális rendezvényeknek is helyet biztosítanak.

Újságírói kérdésre Szentgyörgyvölgyi Péter nem tudta elmondani, hogy mikor kezdődik el az építkezés – mivel többek között a lakókkal is tárgyalnak még –, illetve nem tudott válaszólini arra, hogy pontosan mennyibe kerül majd a beruházás.

A polgármester azonban azt elmondta, hogy kormányzati beruházásként kezelik a sportkomplexum építését, mivel a beruházással több munkahelyteremtéssel is számolnak, illetve ezzel eleget tesznek annak a kormányzati szándéknak, hogy minden járásban épüljön egy tanuszoda.

A sportkomplexumot úgy tervezték meg, hogy nagyobb kulturális napokat, szalagavatókat, a kerületben működő klubok rendezvényeit is le lehessen bonyolítani. Arra is figyeltek az épület tervezésekor, hogy az energiatakarékos legyen, illetve kerekesszékkel is akadálytalanul lehessen használni.