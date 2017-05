A tapasztalt vadállatbefogók sem találkoztak még annyira aggresszív aligátorteknőssel, mint amilyet Heves megyében találtak - derült ki a Tények riportjából.

A hatalmas teknőst egy férfi vette észre a 3-as főút mentén Karácsond és Halmajugra között, és azonnal segítséget hívott.

Both Zoltán vadállatbefogót este 8-kor értesítették. Ő eddig több tucat aligátor teknőst fogott már be, de ilyen agresszív állattal még nem találkozott. "Megemeltük, hogy megnézzük a súlyát vagy, hogy van-e rajta valami sérülés. Eléggé csattogtatta az állkapcsát, próbált harapni" - mondta Both Zoltán a Tényeknek.

Egy hét alatt ez mát a második aligátorteknős, amelyet a szabadban találnak: múlt szombaton Piliscsabán bukkant föl egy példány egy lakóparknál, és egy nőt meg is harapott. A piliscsabai aligátorteknőst a a veresegyházi medveotthonba vittek, ahol vele együtt már 10 példány él.

Az aligátorteknős az Egyesült Államok nagy részén és Kanada területén őshonos, néhány ázsiai országba pedig betelepítették. A gazdáik által felelőtlenül szabadon engedett példányok viszont egész Európában, így Magyarországon is problémát okoznak. Páncéljuk hossza akár az 50 centimétert is elérheti, de a 25-47 centiméteres hossz az általános.