Két és félszer több pénz jut a bölcsődéknek

Jelentősen emelik a bölcsődék finanszírozását jövőre, a 2018-as költségvetésben két és félszer akkora összeg áll majd rendelkezésre: az idei 16,5 milliárd forinthoz képest 36,6 milliárd forint - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára szombaton Budapesten, a Ringató egyesület családi napján.

Novák Katalin azt mondta, a három év alatti gyereket nevelőknek, ha mindkét szülő dolgozik, sokat jelenthet a stabil bölcsődei ellátás. Ezért döntött úgy a kormány, hogy átalakítják, rugalmasabbá és hozzáférhetőbbé teszik a rendszert, és

új típusú, a hagyományos mellett, mini, családi és munkahelyi bölcsődéket hoznak létre

- tette hozzá.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy tovább szeretnék erősíteni 2018-ban a munkából élő kisgyerekes családokat, ezért ezután is biztosítják például a gyed extrát, valamint jövőre minden eddiginél többet, 79 milliárdot fordítanak ingyenes gyermekétkeztetésre. Felidézte, januárban pozitív változásokat vezettek be a bölcsődei felvételi eljárásnál, a felvételkor a nagycsaládok, a gyereküket egyedül nevelők, valamint a védelembe vett gyerekek előnyt élveznek.