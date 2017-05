A 888 újságíróját megütötte egy Bayer-ellenes tüntető

A 888.hu beszámolója szerint a Bayer Zsolt ellen tüntetők közül egy idősebb demonstráló lökdöste és arcon ütötte egyik operatőrüket, és egy másik újságírójukat is inzultálta.

Mint arról korábban beszámoltunk, Bayer Zsolt egy sörözőben vitázott a civilekkel arról, hogy miért is durvult el a közbeszéd az utóbbi időben. Ott volt Gulyás Márton és Varga Gergő aktivista, de Szél Bernadett LMP-s képviselő is. A közös kávézásra valaki Soros György papírmasé figuráját is elvitte.



