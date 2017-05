Elbukott a Kúrián a mentősper, fájhat a feje Kusper Zsolt szakszervezetének

Öt éve húzódik az a per, amelyre márciusban a Kúria az Origo információi szerint pontot tett. Az ügy lényege, hogy a mentősök egészségkárosító kockázati pótlékot akartak kiharcolni maguknak. Ennek mértéke havi 20 ezer forint fejenként, összesen pedig évi 3 milliárd forint. A mentősök érdekképviseletét a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségét (MOMSZ) szerezte meg magának, az ő vezetésükkel első körben nyertek is a miskolci bíróságon, a Kúria viszont most hatályon kívül helyezte a döntést. A Kusper Zsolt-féle szakszervezetnek most fájhat a feje, mert egyrészt az ő biztatásukra pereskedő mentősöknek vissza kell fizetniük a pénzt, a MOMSZ-nak pedig sok milliós perköltséget kell megtérítenie. A szövetség elnöke inkább tüntetne és Strasbourgba vinné ki az ügyet, csak ne kelljen fizetniük. A tüntetéshez a másik két szakszervezet nem csatlakozott, így eléggé úgy tűnik, hogy Kusper Zsolték nem a mentősökért, hanem saját érdekükben akarnak tüntetni.

Megerősítette a Kúria az Origo értesülését, amely szerint egy március 8-i ítéletében részben hatályon kívül helyezett egy korábbi, a kivonuló mentődolgozóknak járó pótlék kifizetéséről szóló bírósági döntést. Lapunk megkeresésére a Kúria arról tájékoztatott, hogy

a Közigazgatási-Munkaügyi Kollégium öt tagú tanácsa arra a megállapításra jutott, hogy az ügyben eljáró első- és másodfokú bíróság tévesen ítélt meg kockázati pótlékot a kivonuló mentőszolgálat mentőápoló, gépkocsivezető és mentőtiszt dolgozóinak.

Ugyanakkor a mentésirányítónak járó kockázati pótlékon nem változtatott, azt nem is vizsgálta. A Kúria a március 8-i ítéletet visszaküldte a Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi bíróságra, amely korábban döntött a pótlékról.

Az ún. egészségkárosító koczkázati pótlék mértéke havi 20 ezer forint, a mentődolgozók még 2012-ben indítottak pert ennek az odaítéléséért. Szerintük ez azért jár nekik, mert a munkavégzésük során mind a készenléti, mint pedig a bevetési szakaszban egészségkárosító kozkácatnak (például fizikai, pszichés, vagy ergonómiai okokból) vannak kitéve, a munkaidő legalább felében. A teljes kifizetés a számítások szerint évente elérné a 3 milliárd forintot. A munkavállalók egy ekkora összegnél már perközösségbe szerveződtek, amelynek érdekképviseletével a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségét (MOMSZ) bízták meg. Ez egyike annak a három szakszervezetnek, amely az Országos Mentőszolgálatnál (OMSZ) működik, elnöke pedig Kusper Zsolt.

Az ő neve azért lehet ismerős, mert a MOMSZ vezetőjeként ő volt az, aki a napokban május 31-ére tüntetést hirdetett állítása szerint azért, hogy a mentősök 60 százalékos béremelést harcoljanak ki maguknak.

A demonstráció azonban messze nem csupán erről szól, hanem - ahogyan azt Kusper az Origónak elmondta -, a Kúrián frissen elbukott kockázati pótlék ügye is közrejátszott a tiltakozás meghirdetésében. Ez volt az utolsó csepp a pohárban, elegünk van!

A pótlékper elhasalása nem csak a szakszervezet által képviselt mentősöket, hanem magát a szakszervezetet is érzékenyen érinti. A miskolci eljárásban 17 mentősnek ítéltek meg "elmarad munkabér" címén visszamenőleg ilyen juttatást, ők fejenként 1,1 millió forintot kaptak készhez. Most viszont ugyanennyivel adósak a munkáltatójuknak, az OMSZ-nek, merthogy a felvett összeg a Kúria döntése értelmében tartozásnak minősül át.

A követelés peres úton hajtható végre, arról viszont egyelőre nincs hír, hogy az OMSZ ezt meg is lépné. Mindenestre nem csoda, hogy, ahogy Kusper fogalmaz "a mentősök dühösek és csalódottak" is egyben, azt pedig már mi tesszük hozzá, hogy jó eséllyel a haragból a Kúria mellett azért a MOMSZ-nak is kijuthat.

Merthogy ez a szakszervezet volt az, amely egyre többeket állított be a pótlékok ügye mögé, jelen állás szerint már 1500 mentős biztatott fel arra, hogy pereskedjen a munkáltatójával.

Az eljárások nem csak Miskolcon, hanem Kecskeméten is folytak, itt éppen a pertársaság ellen döntött a bíróság. A MOMSZ viszont ezt nyilván nem fogadta el és a Kúriához fordult: a felülvizsgálati eljárást június 14-re tűzték ki. Kusperék a márciusi kúriai döntés kapcsán persze belátták, hogy nincs sok esélyük nyerni, ezért legújabban már afelé terelgetnék a kissé megvezetett mentősöket, hogy mindenki álljon el a keresetétől. Mi pedig alkotmányjogi panasszal fogunk élni, valamint elmegyünk Strasbourgba, az Emberi Jogok Európai Bíróságáig.

A lényeg, hogy a MOMSZ-nak ne kelljen fizetni. A szakszervezet ugyanis már nem csak a mentősök érdekét képviselve küzd az igazáért, mivel a vesztes jogi hercehurca összes perköltsége a szakszervezet nyakába szakadt. Az Origo információja szerint ez összesen akár milliárdos tétel is lehet, Kusper Zsolt viszont cáfolta az értesülést. "A MOMSZ átvállalta a költségeket a dolgozóktól, de ez a tízmilliót sem éri el. Annyit tudok elmondani, hogy még nem rendeztük maradéktalanul a jogi képviselet díjait, amely óránként 25 ezer forintba kerül" - közölte.

Tekintve, hogy a pereskedés öt éve húzódik, és megjárt egy első-, egy másodfokot, majd a Kúriát is, legalábbis magas összegről lehet szó.

Az OMSZ másik két szakszervezete, a mintegy 2000 tagot tömörítő Mentődolgozók Önálló Szakszervezete, és a mintegy 350 főt képviselő RKDSZ viszont örülhet, ők ugyanis távolmaradtak a jogi eljárásoktól, így most nem is kell a perköltség miatt aggódniuk. Nem is terveznek az utcára vonulni.

Miért is tüntet ő?

A fejlemények fényében minimum elgondolkodtató, hogy voltaképpen mi is a célja a MOMSZ-nak a május végi demonstráció megszervezésével. Jelen állás szerint a szakszervezet ugyanis egyszerűen "bebolondította" a tagságát azzal, hogy szerez nekik egy kis plusz pénzt, majd öt év után kiderült a próbálkozásról, hogy annak nincs sok jogi alapja. Sőt, a képviselt mentősök fizethetnek és még a szakszervezetnek is a nyakába szakatt egy néhány milliós perköltség. Kusper Zsolt persze nem vállalja a felelősséget, inkább azonnal bejelenti, hogy nincs tovább, tiltakozni fognak. A lépés minimum átlátszó.