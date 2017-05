Borbás Marcsi a Virágos Magyarország verseny új fővédnöke

Elfogadta a Magyar Turisztikai Ügynökség felkérését Borbás Marcsi, így 2017. május 15-től ő látja el a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny fővédnöki teendőit. Az új fővédnök hivatalos tevékenységének első lépéseként bejelentette a Virágos Magyarország verseny nevezési határidejének meghosszabbítását május 31-ig, valamint egy új elismerést is alapított.

Bánhegyi Zsófia, a Magyar Turisztikai Ügynökség marketingkommunikációért felelős vezérigazgató-helyettese budapesti sajtóeseményen jelentette be, hogy Borbás Marcsi lesz a Virágos Magyarország Környezetszépítő Verseny fővédnöke. A közkedvelt riporter, műsorvezető örömmel vállalta a szervezők felkérését.

A fővédnök feladatai közé tartozik a kezdeményezés népszerűsítése, a zsűrizésben történő részvétel és a versenyhez kapcsolódó rendezvények háziasszonyi teendőinek ellátása.

Bánhegyi Zsófia azt mondta, egyértelmű volt a döntés , hogy a népszerű, elismert televízióst kérik fel. A Gasztroangyal műsora kapcsán ugyanis

szinte egész Magyarországot bejárta, jól ismeri az ország turisztikai attrakcióit, és munkássága tökéletesen egybecseng a Magyar Turisztikai Ügynökség célkitűzéseivel,

továbbá a Virágos Magyarország megmérettetés üzeneteit is kiválóan tudja közvetíteni.

Borbás Marcsi azt mondta, a verseny és a kezdeményezés szellemisége egyaránt közel áll hozzá. Fővédnökként bejelentette, hogy

a Virágos Magyarország nevezési határideje május 15-ről május 31-re módosul.

Így még több településnek adnak lehetőséget a részvételre. Az új fővédnök bejelentette egy új elismerés, a Fővédnöki Díj alapítását is. Ezt a kitüntetést Borbás Marcsi személyesen fogja odaítélni egy, a versenyen induló falunak és városnak.

Az idei verseny egyébként is több fontos újítást hozott. Köztük az egyik leglátványosabb, hogy megújult a közel negyedszázados versengés arculata.

A Virágos Magyarország új logója is az MTÜ sajtóebédjén mutatkozott be.

A Virágos Magyarország mozgalom saját közösségi médiaplatformot kapott (Facebookon és Instagramon), hogy a vonzó, látványos posztokon keresztül a verseny és a pályázók híre minél több emberhez eljusson. Ezeken a felületeken folyamatosan követni lehet majd, hogy melyik település hol tart a felkészülésben, milyen kreatív, inspiráló ötleteket vetnek be környezetszépítő munkájuk során, hogyan dolgozik a zsűri és természetesen az új fővédnök is megoszt majd érdekességeket és aktualitásokat a versenyről. Szintén újdonság, hogy a megszokott díjak mellé az MTÜ is hozzátett egyet. „A legvirágosabb úti cél" elismerést a mezőnyből az a település kapja, amelyikre a verseny Facebook-oldalán a legtöbb közönségszavazat érkezik.