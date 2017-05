Elkezdődött Bayer Zsolt és a civilek vitája

Bayer Zsolt egy sörözőben vitázik a civilekkel arról, hogy miért is durvult el a közbeszéd az utóbbi időben. Ott van Gulyás Márton és Varga Gergő aktivista, de Szél Bernadett LMP-s képviselő is. A közös kávézáson váratlanul Soros György papírfigurája is megjelent.