Soros György kottájából játszik a Momentum Mozgalom

Mind ideológiai, mind szervezeti alapon több szálon kapcsolódik Soros Györgyhöz a Momentum Mozgalom. Megpróbáltuk megtudni azt is, hogy anyagilag hogy kötődnek Soroshoz, pontosan mennyi pénzt kapnak Soros szervezeteitől. Fekete-Győr András, a Momentum elnöke legutóbbi interjújában egyértelműen bevándorláspárti álláspontot foglalt el. A Momentum több vezetője pedig az amerikai tőzsdespekulánshoz köthető szervezeteknél dolgozott vagy dolgozik, mint például Hajnal Miklós és Donáth Anna Júlia. Vagyis, a cím pontosan kifejezi a valóságot: láthatóan Soros György diktál a Momentumnak. Ahogy mondani szokták: az ő kottájából játszanak.

Az olimpiaellenes Momentum Mozgalom színrelépése óta egyre több jel mutat arra, hogy a szavak szintjén új politikát hirdető alakulat mögött egyértelműen Soros György alakja sejlik föl. Ideológiájuk nem tartalmaz semmi újdonságot, inkább a nyílt társadalom eszméjének nézetei köszönnek vissza. Több vezetőjéről derült ki, hogy az amerikai milliárdoshoz köthető szervezetnél végezte a tanulmányait, vagy éppen jelenleg is ott dolgozik. Összegyűjtöttük az összefonódást bizonyító tényeket.

Fekete-Győr nem védené a határt

Fekete-Győr András, a szervezet elnöke korábban arról beszélt, hogy 2010-ben ő maga is a Fideszre szavazott, azonban mindez inkább politikai PR-akció volt, mint egy valós állítás. Mindez akkor derült ki, amikor a svájci Neue Zürcher Zeitungnak adott egy interjút. Ebben kijelentette, hogy a melegházasság számára fontosabb, mint a határok védelme. Hozzátette, miután Magyarország uniós tagállam, ezért a bevándorlókkal kapcsolatos uniós döntéseket is végre kellene hajtania. Egyébként Fekete-Győr úgy határozta meg a Momentumot, hogy ők sem nem jobb, sem nem baloldaliak, hanem liberálisok, gyakorlatiasak és szociálisak.

A Momentum elnökének a nézetei szinte mindenben megegyeznek a migránsok tömeges beengedéséről beszélő Soros Györgyével, aki szintén élesen ellenzi a magyar határkerítést, és mindent megtesz a lebontásáért. Soros többször beszélt arról, hogy évente egymillió új bevándorlóra van szüksége Európának, hogy a gazdasága versenyképes maradjon. Az amerikai üzletember több millió dollárral támogat olyan szervezeteket is, amelyek a homoszexuálisok házassága mellett állnak.

Fekete-Győr pedig a Magyar Narancsnak azt mondta: „Az viszont kizárt, hogy a bűnös pártokkal, a Fidesszel, az MSZP-vel vagy a DK-val mi koalícióra lépjünk: nem érdemlik meg, hogy a bizalmunkkal megtiszteljük őket.” Túl a megfogalmazás megmosolyogtató nagyképűségén (a Momentum éppen megtisztel valakit a bizalmával...), a magyar politikatörténetben egyébként sokan tettek már hasonló kijelentéseket, így például Pető Iván 1994 tavaszán, aamikor azt mondta, hogy az SZDSZ nem köt koalíciót Horn Gyulával. A választások után azonban meglehetősen gyorsan tető alá hozták a szocialistákkal a megállapodást, pedig az MSZP-nek abszolút többsége volt.

Hajnal és a Soros-szervezetek

A Momentumban meghatározó szerepet betöltő Hajnal Miklós meglehetősen sok szálon kötődik a tőzsdespekuláns intézményeihez. Többek között kutatási asszisztens volt Soros György magyarországi egyetemén, a CEU-n, azon belül is a közpolitikai iskolában, ahol részt vett a „világkormányzati modul” oktatásában. Emellett szakmai gyakorlatot folytatott Berlinben a Global Public Policy Institute-ban (GPPi). Ez a szervezet is erősen köthető Soroshoz. A vezetője, Wolfgang Reinicke pedig maga beszélt egy interjúban saját kapcsolatáról a Soros-egyetemmel. A GPPi magát egy független és nonprofit szervezetként határozza meg. Céljuk a világ irányításának a javítása, kutatás és politikai vita által.

A Momentum Mozgalom politikusa már korábban sajátos nemzetközi hírnévre tett szert, amikor társával, a szintén magyar Stickel Adriánnal kitaláltak egy olyan internetes honlapot, amin keresztül előmozdították volna a diákok online felületen történő tanulását. Ez volt a LiteUp.org, amelyre 40 000 dollár – közel 12 millió forint – támogatást kaptak egy hazai startupokat támogató cégtől, a Traction Labs Zrt.-től. A támogatás ellenére a LiteUp azóta eltűnt, a honlapról egy valutaárfolyamokat számontartó oldalra irányít az internet. A 12 milliót felvették, de magából az oldalból nem lett semmi.

Kerítésbontó a Momentumban

Korábban elnökségi tag volt Donáth Júlia Anna, Donáth László evangélikus lelkész, egykori MSZP-s képviselő lánya. Donáth Júlia Anna egyébként 2016 óta a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületnél (Migszol) dolgozik. A Migszol első számú célpontja a déli határon lévő kerítés eltávolítása. Idén áprilisban tüntetést is rendeztek Röszkén, hogy minél előbb lebontsák az országot védő kerítést. A Migszol, a honlapja által ismertetett céljai és tevékenysége alapján egyértelműen Soros György bevándorlást segítő, támogató hálózatának egyik tagja. Egyébként a szervezet gazdálkodásáról, működési forrásairól, de még szervezeti működésének részleteiről sincsenek közzétéve nyilvános információk.

A szervezet saját tájékoztató anyagaiban együttműködő partnerként a Soros-hálózat szinte minden tagja szerepel, többek között például a Magyar Helsinki Bizottság vagy az amerikai milliárdos Soroshoz közvetlenül is köthető Nyílt Társadalom Alapítvány (Open Society Foundations) egyik csoportja, a W2eu (Welcome to Europe) is. Ez az a szervezet, amely még a migránsok Európába érkezése előtt az interneten, Facebook-csoportokban és nyomtatott tájékoztató kiadványokban, brosúrákban részletesen tájékoztatja az illegális migránsokat, arról, hogy mit kell tenniük a sikeres bevándorlásukért, vagy legalábbis a kitoloncolásuk elkerülése érdekében az uniós országok hatóságai előtt.

Bajnai-tanácsadó a csapatban

A Momentum tagjai között felbukkan Radnóti Sándor filozófusnak, a Soros Alapítvány könyvpályázati zsűrijének egykori elnökének, volt SZDSZ-es politikusnak a fia, Radnóti András is, mint külpolitikai koordinátor. A fiatalemberről, aki több külföldi egyetemen tanult, egyebek mellett azt érdemes tudni, hogy Göncz Kinga szocialista európai parlamenti képviselő irodájában is munkálkodott. Radnóti 2014-ben az ENSZ menekültügyi főbiztosságán dolgozott. 2013-ban pedig a politikai porondra frissiben visszatért Bajnai Gordonnak adott tanácsokat.

Soproni Tamás jelenleg is a Momentum elnökségi tagja. Róla köztudott, hogy a 2014-es önkormányzati választáson éppen a Fekete-Győr által reménytelennek tartott Együtt–MSZP–PM–DK jelöltjeként indult Budapesten, a VI. kerület 7-es számú választókörzetében. Soproni azzal került be nemrégen a sajtóba, hogy az Echo TV-ben egy kérdésre így trágárkodott: „Ki a f.szom az a Szabó Pál?”

Ezenkívül Soproni már 2012-ben megfogalmazta, hogy épp arra a politikai oldalra kell állni, amelyik legjobban megfelel az érdekeiknek. „Úgy vettem észre, hogy elég gyorsan tudunk irányt váltani” – fűzte hozzá Soproni. A Momentum elnökségi tagja egy olyan bejegyzés alatt osztotta meg gondolatait, amely arról értekezik, hogy „kib.szottul utálom a konzervatívokat, náluk jobban csak a kib.szott szocialistákat meg a b.zeráns liberálisokat gyűlölöm”. Soproni azóta törölte a közösségi oldalról ezt a kommentjét.

Liberális agytröszt

Tóth Csaba, a liberális Republikon Intézet egyik alapítója és stratégiai igazgatója is fontos szerepet tölt be a Momentum Mozgalomban. Tóth másfél hónapja lett az alakulat tanácsadója. Ismeretes, hogy Tóth Csaba elsősorban a politikai sci-fi világában utazik, de korábban stratégiai tanácsadóként vett részt az SZDSZ 2004-es és 2006-os választási kampányának irányításában. Mint ismert az SZDSZ meglehetősen jó kapcsolatot ápolt Soros Györggyel, többek között a liberális párt érte el, hogy Soros egyetemére más jogszabályok vonatkozzanak, mint a magyar egyetemekre.

TASZ-támogatás a Momentumnak

A Soros Györgytől százmilliókat kapó Társaság a Szabadságjogokért is a Momentum mellé állt. A mozgalom még áprilisban indított akciót a nemzeti konzultációs plakátok átragasztása érdekében. A szegedi rendőrség akkor ismeretlen tettes ellen feljelentést tett. Mindezzel kapcsolatban Hegyi Szabolcs, a TASZ munkatársa azt mondta: mindenképpen érdemes a TASZ érvei alapján most is azt kérni a bíróságtól, hogy ne állapítson meg büntetőjogi vagy szabálysértési felelősséget, hiszen ez korábban sikerre vezetett. Vagyis, a Soroshoz köthető TASZ és a Momentum között is nyilvánvaló a kapcsolat.

Zavar a számok körül

A Momentumnak egyébként azt sem sikerült tisztáznia, hogy a május 1-jei rendezvényén a színpadtechnikát miből finanszírozta. Legalább kétszer annyiba kerülhetett szakértők szerint a Momentum munkaünnepi rendezvénye, mint amennyit a párttá alakult mozgalom bevallott. Közleményük szerint 2,6 millió forintot áldoztak a gigabulira, de hozzáértők szerint csak a LED- és hangfalak bérlése kerülhetett ennyibe.

„Miből futotta a Momentumnak a sokmilliós színpadi technikára? Tudom, hogy ezzel most sokak haragját fogom kivívni, de akkor is le kell írnom. Ott voltam majd minden CEU-tüntetésen, aláírtam – pedig nem szoktam – a momentumosok felhívását. Most is először őket kérdeztem privátban. Nem válaszoltak. Így hát nyilvánosan is megosztom a kételyeimet” – írta blogjában Juszt László egykori tévés, aki szerint a színpad, a hangosítás, az óriáskivetítők költsége elérhette az 5,4-5,6 millió forintot.

Egy rendezvényszervező is azt állítja, hogy „nem stimmel a matek”. Csak az óriáskivetítők mintegy 1,2 millió forint értékű bérlésére és a rendezvényről készült fotók alapján a színpadra beállított 28 hangfal kibérlésére (szakértőnk szerint 1,4 millió forint) lehetett elég ez az összeg. Ugyanakkor a szakember szerint ehhez még hozzájönnek a színpad, a tetőszerkezet, a helyszínbiztosítás és az áramfejlesztés költségei, amelyekkel együtt a rendezvény összköltsége a hatmillió forintot is meghaladhatta. Felmerül logikusan a kérdés: ahogy az olimpiaellenes kampányt, a május elseji tüntetést is, miből fizetik?

Ezt a választ kaptuk

Megkérdeztük a Momentum Mozgalmat, hogy pontosan milyen kapcsolatban vannak Soros György szervezeteivel, kaptak-e pénzt a milliárdostól. Érdemben nem válaszoltak, csak egy humorosnak szánt mondatot küldtek: „Ez a sajtónak fenntartott e-mail cím, kérdéseit kérjük a propaganda@momentummozgalom.hu címre küldje”. Ezt értelmezhetjük úgy is, hogy van náluk valamilyen propagandaosztály. A vicceskedés másik értelmezése, hogy számukra az a sajtó, amelyik olyan kérdéseket tesz fel nekik, amelyeket kedvelnek. És amelyekre szívesen válaszolnak. Azokat az újságokat viszont ezek szerint nem szeretik, amelyek azt akarják megtudni: honnét van láthatóan ilyen sok pénzük kampányra, tüntetésekre, és hogy mennyi pénzt kapnak Soros Györgytől.