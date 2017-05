Újabb szocialista korrupciós botrányra derült fény

A jobbikos politikusokról, a 2018-as költségvetésről, a kormány politikájáról és az egységes monitoring- és informatikai rendszerről volt szó napirend előtt az Országgyűlésben.

Hollik István (KDNP) úgy értékelt: a Jobbik előző munkahete semmi másról nem szólt, mint a fenyegetésről, a gyűlölködésről és az erőszakról. Kifejtette: hétfőn Szilágyi György országgyűlési képviselő "hözöngött", fenyegetett erőszakkal egy államtitkárt, kedden a párt hatvani elnöke, Rákócziné Lózs Csilla "ötletelt" a miniszterelnök megveréséről.

Csütörtökön Lukács László György országgyűlési képviselő magyarázta minősíthetetlen stílusban Szilágyi György fenyegetőzését. Pénteken Janiczak Dávid, Ózd jobbikos polgármesterének munkatársaival folytatott beszélgetései kerültek nyilvánosságra. A KDNP-s politikus szerint "hiába a cicás szelfik a cukiság paraván mögül mindig kilóg az agresszió". Hollik István szerint a Jobbik gazdája "mosdatlan, agresszív és fenyegető" stílusát követi.Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára szerint nem egy egyedi esetekről van szó, hónapról hónapra találni egy-egy ügyet. De mit várunk egy olyan párttól, amelynek identitása a Kurucinfóhoz kötődik. Az előző ciklus mélypontja, Zagyva György Gyula volt - emlékeztetett, megjegyezve: "radikális kutyából nem lesz mérsékelt szalonna".

Rolex-óra és óriásterepjáró

Tóth Bertalan (MSZP) szerint a Fidesz által benyújtott költségvetés az igazságtalanság és a korrupció költségvetése. Az ellenzéki politikus közölte, az igazságtalanságokat meg kell szüntetni, a vagyoni különbségeket csökkenteni kell. A szocialisták ezért mondják "tegyünk igazságot, fizessenek a gazdagok" - hangoztatta.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára azt mondta, érthetetlen, hogy az MSZP miért söpri a szőnyeg alá az eredményeket. Hozzátette: jövőre több mint 100 milliárd forinttal több lesz az egészségügyre, az oktatás támogatása 80 milliárd forinttal nő, jövőre nő a minimálbér, a családok támogatása. Azt firtatta, milyen igazságtétel várható azoktól, akik Rolex-órát és óriási terepjárót titkolnak el.Rámutatott arra, Botka László programjában az is szerepel a 2010-es választási kudarc szereplőinek háttérbe kell vonulniuk. Szerinte ez Mesterházy Attila volt frakcióvezetőre, Gőgös Zoltán volt államtitkárra, Hiller István volt oktatási miniszterre is vonatkozik, de Botka László sem tölthetne be tisztséget, mert háromszor szavazta meg Gyurcsány Ferenc miniszterelnökségét.

Az MSZP-hez köthető botrányok

Kósa Lajos (Fidesz) elmondta, uniós vizsgálat szerint 18 milliárd forintot kell fizetni egy 2003-2008 közötti korrupciógyanús közbeszerzésért. Az uniós fejlesztési program informatikai adatait kezelő EMIR programot játszotta ki a szocialista kormány a Welt 2000 Kft.-nek - mondta. Ez a szocialisták botrányos korrupciós ügyeinek egyike - közölte.



Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt mondta, bár a szocialisták kormányzása hét éve véget ért, a Magyarországot Brüsszelből sújtó büntetések szinte mindegyike 2010 előtti korrupciós ügyekhez köthető. Példaként a 4-es metró ügyét is említette. A Welt Kft. ügyét pedig úgy értékelte: egy baráti cégen keresztül kiépített pénzcsatorna volt, amely a szocialisták irányába lejtett. Azt firtatta, hogyan, milyen forrásból szeretnék a szocialisták visszafizetni ezt a 18 milliárd forintos kárt.