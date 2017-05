Újabb ellenzéki pártot alapít Pukli István

Egy interjúban beszélt arról Pukli István, hogy Polgári Világ néven pártot alapít.

Pukli szerint egy hazai és nemzetközi szinten is elismert szakértői gárda áll mögöttünk. Ennél többet azonban nem volt hajlandó közölni a Magyar Nemzetnek adott interjúban. Szintén homály fedi azt, hogy kik is finanszírozzák a párt működését. Arra a kérdésre, hogy kiktől kapnak pénzt, Pukli csak azt felelte: „a vállalkozóktól."

Pukli nekiment Momentumnak is, az SZDSZ és az MSZP örököseinek nevezve őket. Azt is mondta, senkivel sem tervezik az összefogást 2018-ra, ennek ellenére szerinte ki van zárva, hogy pártja ne jusson be a Parlamentbe.