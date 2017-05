Figyelő: az új elnök miatt mondott fel a Simicska-féle Index főszerkesztője

A Figyelo.hu szerint Bodolai Lászlóval, az Indexet tulajdonló alapítvány elnökével nem jött ki Dudás Gergely, mert túlságosan bele akar szólni az Index tartalmába, ezért távozott a főszerkesztő.

Dudás az Index tulajdonosváltása után még vezércikkben dicsőítette a lap tulajdonosi jogait gyakorló, Magyar Fejlődésért Alapítvány (MFA) kuratóriumi elnökét.Akkor azt írta róla: "az alapítvány kurátora Bodolai László, és ő egyben az Index új igazgatóságának elnöke is. Sőt, ma már ő annak a cégnek a kizárólagos tulajdonosa is, amely az alapítványt létrehozta, és így az alapítói jogokat gyakorolja, ez a már említett Nanga Parbat. Bodolai több mint 15 éve az Index jogásza, a csapatunk tagja, az egyik legismertebb magyar médiajogász, aki több, a nyilvánosság és a sajtószabadság szempontjából kiemelten fontos, általános érvényű ügyet is vitt az elmúlt években. És bár menedzseri pozíciókat kaptak Simicska emberei, az Index feletti tulajdonosi jogokat Bodolai egyedül és kizárólagosan gyakorolja."

A szóban forgó alapítványra a korábbi tulajdonos CEMP-től az arra opciós joggal rendelkező, majd áprilisban azt lehívó Simicska-cég, a Pro-Ráta Holding Zrt. ruházta át a tulajdonosi jogokat. Az alapítványt létrehozó Bodolai-cég, a Nanga Parbat élén az a Tóth Mariann áll, aki köztudottan Simicska embere. (de ott van a cég körül Simicska unokaöccse is, mint ügyvéd). Bodolai egyébként egy interjúban arról beszélt, hogy benne látják - egyedüliként - az Index függetlenségének a biztosítékát. Ma kiderült, hogy mennyire.

Dudás a tulajdonosváltás után egy tévéinterjúban azt is mondta, felmondana, ha sérülni látná a portál függetlenségét. Vagyis, ha Simicska beleszólna. Felmondott, igaz erre most nem hivatkozott, megkerülte ezt a kérdést.

Felmondása persze egyértelműen bizonyítja, hogy Simicska beleszólt a munkába. Sőt. Ezek szerint Bodolai László is. A Figyelo.hu információi szerint, Dudás egy új internetes lap létrehozásán gondolkodik, ahol volt népszabadságosokkal dolgozna. De a Figyelo.hu szerint azt sem kizárt, hogy a hvg.hu-hoz vagy a Soros-közeli 444.hu-hoz igazol.