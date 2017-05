Volt barátnőjére és közös gyerekükre gyújtotta a házat egy férfi Bokodon

A férfi egy éve hajnalban részegen ment volt barátnője bokodi albérletéhez azért, hogy benzinnel a lelocsolja a házat, és azt felgyújtsa úgy, hogy abban többen is voltak, többek között a férfi volt barátnője, és közös gyerekük.

A férfi a ház teraszán lévő bútorokat, és a kiteregetett ruhákat le is locsolta és felgyújtotta, és a terasz ajtaját berúgta. A nappali járólapjára is benzint locsolt és azt is meggyújtotta, közben hangosan kiabált. Erre ébredtek a nő korábbi kapcsolatából született gyerekek, és azonnal elkezdték oltani a tüzet.

A kiabálásra a férfi volt barátnője is kifutott a szobából közös, 9 hónapos kislányukkal. A férfi az asszonyt, a karján lévő gyerekkel lökdösni kezdte, a haját megtépte, és közben ordibált, és mindenkitől próbálta elvenni a telefont, hogy ne hívhassák a tűzoltókat.

A házban egyre nagyobb lett a füst, ezért az asszony bebugyolálta a kislányát és kirohant vele a házból, az egyik szomszéd pedig hívta a tűzoltókat és a mentőket.

A gyújtogatással a férfi 535.000 Ft kárt okozott.