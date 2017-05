Interjút adott a 888.hu-nak Barthel-Rúzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány elnöke. Az evangélikus lelkész arról beszélt, hogy Európa vagy megtartja a keresztény gyökereit, vagy szétesik. Kitért Soros Györgyre és egyeteme, a CEU-ügyére is, azt mondta, hogy a milliárdos céljait már Amerikában is vizsgálnák, a Soros-egyetemen kívül pedig senki más nem kiabál.

"Az Európai Unió elődjének megalapításakor Robert Schumann azt mondta, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ez szerintem az az alappozíció, ahonnan ki kell indulni" - erről is beszélt Barthel-Rúzsa Zsolt a 888.hu-nak adott interjújában. A Századvég Alapítvány evangélikus lelkész elnöke szerint, ha Európa nem tud visszatérni a keresztény gyökereihez, akkor egész egyszerűen el fog tűnni.

Barthel-Rúzsa úgy látja, hogy az Európai Unió soha nem lesz olyan föderatív állam, mint az Egyesült Államok,

mert nemzetállamok alkotják, és az erős nemzetek a tartóoszlopai Európának. A közös kötőerő pedig a kereszténység.

A Századvég elnöke azt is kijelentete, hogy ha Európa iszlamizálódik, akkor keresztények nem lesznek, ez a fajta kultúra megszűnik létezni. "A muzulmán országokban fel sem merülhet, hogy az emberek áttérjenek keresztény hitre" - jegyezte meg.

Barthel-Rúzsa Zsoltot Soros Györgyről és az általa felépített hálózatról is kérdezték. Úgy fogalmazott, hogy a milliárdos olyan szervezeteket támogat, amelyek "migránsokat hoznak Európába, vagy segítik a migránsok mozgását Európán belül". Az ún. civiltörvény kapácsán elmondta, hogy mögöttes elhatározás az, hogy azoknak a nem kormányzati szervezeteknek a működését, amelyek a politika alakításában részt vesznek, ráadásul külföldről finanszírozzák őket, transzparenssé kell tenni. Mindenkinek joga van tudni, hogy miből és hogyan működnek, valamint milyen motivációik vannak.

Jelezte, hogy a törvény nem idegen a nemzetközi gyakorlattól, az Egyesült Államokban tett látogatásai alkalmával a szenátorokkal, kongresszusi képviselőkkel és háttéremberekkel folytatott beszélgetései során egyértelmű volt, hogy nem is kérdés, hogy a magyar kormány szabályozni akarja a külföldi finanszírozású szervezetek átláthatóságát.

Budapesten mindez azért probléma, mert valaki problémát akar belőle csinálni.