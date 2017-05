Távozik a Népszava főszerkesztője

Május végén közös megegyezéssel távozik a Népszava főszerkesztői posztjáról Németh Péter; a szerkesztőség munkáját megbízott főszerkesztőként Horváth Gábor jelenlegi felelős szerkesztő irányítja - közölte a kiadó. Két napon belül a második főszerkesztő mond le: az összefüggés a Simicska-féle Index és a Simicskával többször kapcsolatba hozott Népszava vezetőváltása között nyilvánvaló.

A közlemény szerint a lapot másfél évtizeden keresztül irányító főszerkesztő távozásának idejére a lapnak érdemi jövőképe van, "stabil a tulajdonosi háttere, megújult a külleme, és ami a legfontosabb: tartalmával a hírpiac meghatározó szereplője lett".

A Népszava újrapozícionálásának e szakaszában Németh Péter fontos szerepet játszott, a folyamat azonban korántsem ért véget. A tulajdonos és Németh Péter közös megegyezéssel úgy döntött: a jövőben más irányítja az újságot, amelyik a kiadó reményei szerint az ország első számú, mintegy harmincezer példányban eladott napilapja lesz. A döntéssel a tulajdonos, a kiadó és a szerkesztőség egyaránt egyetért - írják.

A tájékoztatás szerint Németh Péter a jövőben az újság tiszteletbeli főszerkesztőjeként segíti a munkát.

Németh Péter lemondása egy nappal követte az Index főszerkesztőjének lemondását. Dudás Gergely korábban azt mondta, lemond, ha érzi Simicska nyomását. A figyelo.hu tegnap azt írta, ez a nyomás a kiadó elnökén keresztül el is jött, vagyis Simicska már konkrétan irányított az Indexben.

Megdöbbentő, hogy két napon belül két főszerkesztő is lemondott, ráadásul nyilvánvaló az összefüggés: az elmúlt években a Népszavával kapcsolatban is többször lehetett olvasni arról, hogy Simicska Lajos finanszírozza, Németh Péter maga is többször magyarázkodott emiatt.

Ahogy azt már tegnap is írtuk: példátlan erővel készül a kampányra az ellenzék, megbízható emberek kellenek a lapok élére, így az Index élére is Simicska Lajos bizalmi embere került.