Félmillióval támogatták Nikolettet az Origo olvasói

Új életet kezdhet az a 30 éves hajléktalan nő, akinek az apja 99 késszúrással ölte meg az anyját két évvel ezelőtt. Történetét április végén mutatta be az Origo. Most nagyon boldog, mert annyi pénze van, amennyi még soha. Közel félmillió forintot utaltak neki az olvasók, és nem csak Magyarországról, hanem külföldről is kapott pénzt. Volt olyan adományozó, aki 200 ezret küldött neki egy összegben. Nikolett a támogatás nagy részét egy megtakarítási számlán helyezte el.

Áprilisban egy kétségbeesett, idegeskedő hajléktalan nőtől búcsúztunk el, aki egyik napról a másikra élt, most egy kiegyensúlyozott és boldog Nikolett fogadott minket, akinek tervei vannak, és nagyon hálás az Origo olvasóinak.

Ami a legjobban meglepett, az volt, hogy május 6-án, a születésnapom 310 ezer forint volt a számlámon” – mondja.

Végül

közel félmillió forint gyűlt össze ezen a számlán

azoknak a jóvoltából, akik úgy gondolták, támogatják őt.

Meglepődtem, hogy ennyien küldtek pénzt, és nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. Azt üzenem nekik, hogy nagyszerű emberek, és köszönöm, hogy elolvasták a történetemet!”

A legmagasabb összeg, amelyet egyben kapott, 200 ezer forint volt. Azt is elárulta, hogy volt olyan, aki Londonból és más külföldi nagyvárosból adományozott.

Egy kicsit magamra is gondoltam, amikor vettem egy olcsóbb órát belőle, meg vitamint és egy táskát is, mert a másik tönkrement, de a többit félretettem.”

Pénze már van, lakása és munkája viszont még mindig nincs a beteg nőnek, akinél mentális retardációt, depressziót és PTSD-t, vagyis poszttraumatikus stressz szindrómát is diagnosztizáltak. Ez utóbbit egy családi tragédia váltotta ki.

Két éve ő mosta fel az édesanyja vérét

a padlóról és a falakról abban az önkormányzati lakásban, ahol az apja megölte az anyját. Levelek százait kaptuk az után, hogy megírtuk hétköznapinak nem mondható történetét.

„Egyelőre rajtahagyom a megtakarítási számlán a pénzt, amin valamit kamatozik, aztán megpróbálok egy lakáspályázatot beadni. Az a lakás, ahol korábban laktam, nem lenne túl jól, már az emlékek miatt sem tudnék ott megmaradni. Akárhogy próbálnám átalakítani, akárhogy is segítenének ebben, ott már nem tudnék élni. Nem is egy nagy lakáson gondolkozom, 20-25 négyzetméter is elég lenne, csak valahol meg tudjam magam húzni, és Budapesten legyen. Nekem Budapest a mindenem” – teszi hozzá.

Munkát ugyan még nem talált, de folyamatosan keres. Most már két alapítványhoz is jár, akik talán tudnak neki ebben segíteni, közben pedig azt az álmát sem adja fel, hogy a munkájának valahogy köze legyen az informatikához.

Ha összejön, szeptembertől elkezdek egy számítógépszerelő-képzést.”

A 30 éves nő öt évvel ezelőtt választotta az utcát veszekedő, alkoholista szülei helyett, mert ahogy mondta, megveti az alkoholt. Aludt már parkban, buszon, villamoson és hajléktalanszállókon is, egy éve viszont a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miklós utcai éjjeli menedékhelyén él. Itt viszont nem maradhat élete végéig, sőt, hamarosan költöznie kell. Ezért gyűjt albérletre és egy új életre, amelyre – az Origo olvasóinak hála – most már van remény.