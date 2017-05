A parancsnokokat kiválasztották, most toborozzák a tartalékosokat

Megkezdődött a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének újjáépítése. Az ország összes járásában felálló századok parancsnokainak többségét már kiválasztották - mondta el a Magyar Honvédség Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság vezetője.

Takács Attila hozzátette: a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonai szolgálat népszerűsítésére új weblapot is indítottak, iranyasereg.hu címen. A március óta működő oldalon valamennyi szolgálati formát - hivatásos, szerződéses, tartalékos - részletesen bemutatják, s megtalálhatók a legközelebbi toborzóiroda elérhetőségei is.

Új alapokon

A parancsnok felidézte, mintegy féléves szervezést követően tavaly év végén alakult meg, az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság. A közvetlenül a vezérkari főnök alárendeltségébe tartozó parancsnokságba több területet integráltak, ide tartozik többek között a társadalmi kapcsolatok ápolása, fejlesztése; a honvédelmi nevelés; katonai hagyományőrzés; hadisírgondozás, továbbá a kiképzések, felkészítések, valamint hazai és nemzetközi gyakorlatok megtervezése, s ezeken felül katonai igazgatási, területvédelmi feladatokat is ellát.

Az új parancsnokság feladata a honvédség tartalékos rendszerének új alapokra helyezése: a területvédelmi tartalékos rendszer kiépítése. A honvédelmi miniszter utasítása alapján mind a 197 járásban - beleértve a 23 fővárosi kerületet - százfős századot kell létrehozni. A századok parancsnoki állományának kiválasztása, felkészítése is megkezdődött: 147 századparancsnokot már ki is választottak - mondta Takács Attila.

Kiképzések tíz megyében

A parancsnok kifejtette: az építkezést azokon a helyeken kezdték, ahol jelenleg is van aktív katonai szervezet. Tíz megyében már létrehozták azokat a kiképző századokat, amelyek az adott megyében a járási századok kiképzésének végrehajtásáért felelnek. A toborzást két megyében - Veszprém és Hajdú-Bihar - kezdték meg. Eddig több mint kétszázan regisztráltak területvédelmi tartalékosnak. A tervek szerint a jövő hónapban kötnek velük szerződést, s megkezdődhet a kiképzésük.

A toborzásról szólva úgy fogalmazott, a biztonság megteremtésén dolgoznak, amely "a jövőnket garantálja". Kifejtette: fel kell készíteni az embereket, és a közösségeket, hogy az új típusú biztonsági kihívásokkal szemben tudjanak védekezni. "Olyan ez, mint egy védőoltás a társadalom számára" - tette hozzá.

Éves terv

Takács Attila elmondta: éves rendezvénytervük van arról, hogy hol és mikor jelennek meg toborzópontokkal, de egyre több megkeresést kapnak, hogy helyi rendezvényeken, iskolákban adjanak tájékoztatást a katonai szolgálat lehetőségeiről. Emellett tárgyalásokat folytatnak a vadászkamarával, a polgárőrszövetséggel, és azon is dolgoznak, hogy az önkéntes tartalékos szolgálat vállalásában a munkaadókat is motiváltabbá tegyék.

Egy olyan ösztöndíjrendszert is kidolgoznak, amely azt segítené, hogy minél több felsőoktatásban tanuló vállaljon önkéntes tartalékos katonai szolgálatot. Emellett már az általános iskola felső tagozatos diákjai számára szerveznek tájékoztatókat, és évről évre népszerűbbek a honvédelmi táborok is. Szeretnék tovább bővíteni azon iskolák körét, ahol a katonai alapismeretek tantárgyat oktatják. Jelenleg 54 ilyen intézmény van. A katonai oktatás népszerűségét jelzi az is, hogy az ország egyetlen katonai középiskolájában - a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégiumba - 7-10-szeres a túljelentkezés - jegyezte meg.

Jelenleg mintegy hatezer - védelmi és műveleti - tartalékos katonája van a honvédségnek. A 2026-ig szóló fejlesztési terv szerint a csaknem kétszáz járásban felálló századok adják majd a honvédelmi miniszter által bejelentett húszezres létszámot - mondta Takács Attila.