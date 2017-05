Számolja a Fidelitas, hányan mondanak fel a Simicska-féle Indexnél

Felmondás-számlálót indított el a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági szervezete azt gyűjti, hogy hányan mondanak fel a Simicska Lajos birtokába került Index.hu szerkesztőségéből. A napokban váratlanul távozó Dudás Gergely főszerkesztő az első, aki felkerült a listára.

Dudás még kedden jelentette be, hogy közös megegyezéssel otthagyja a portált, júniustól már nem ő az első ember az újságnál. Az eset azért is fura, mert a főszerkesztő április végén még vezércikkben és az ATV műsorában is azt bizonygatta, hogy a szerkesztőséget semmilyen formában nem érinti, hogy Simicska Lajos oligarcha egy hónapja megvásárolta az Indexet, majd egy olyan alapítványba szervezte ki a tulajdonjogokat, amely vezetésébe a saját embereit ültette.

Dudás kijelentette, hogy függetlenek, ha pedig azt érzi, hogy bárki is beleszól az Indexen megjelenő tartalomba, azonnal lemond. Ez kedden bekövetkezett.

A Figyelő arról írt, hogy a főszerkesztő azért döntött a távozás mellett, mert Bodolai Lászlón, a frissen bejegyzett alapítvány kuratóriumi elnökén keresztül Simicska politikai nyomásgyakorlásával találkozott. Bodolai régi motoros az Indexben, az ügyvéd saját bevallása szerint január óta szervezte, milyen módon hívja le a Jobbik és Vona Gábor mögé beálló Simicska azt az opciós jogát az újságra, amelyet már 2014 februárjában megszerzett. Bodolai azt nem árulta el, hogy az egész folyamat levezénylésére ki kérte fel.

Bodolait mi is kerestük telefonon, egy visszahívás után viszont közölte, hogy nem nyilatkozik a témában.

Dudás helyét Tóth-Szenesi Attila vette át, ő az Origo információja szerint Simicska Lajos bizalmi embere.