A Marsra is terveztek lakóépületet, most Budapestre jönnek

Jövő héten bepillanthat a világ egyik leginnovatívabb építészirodájának kulisszái mögé és megismerheti a jövő épületeit. Vajon a felhőkarcolók a holnap épületei? Hogyan viszonyul az építészeti tervezés a Földön kívül elképzelt élethez? A Keleti pályaudvar Lotz termében erre mind választ kaphat május 23-án.

Május 23-án Budapestre érkezik a Design Terminál Innovation Stories című új sorozatának köszönhetően a New York-i Clouds Architecture Office két alapítója - Sono Masa és Ostap Rudakevych. Az építészpáros tervezett már lakóépületeket a Marsra, az ő nevükhöz köthető több izgalmas építmény is, ezekből szemezgetünk most.

Staten Island 9/11 Emlékmű

A koncepció kidolgozásakor a tervezők egy olyan helyet szerettek volna létrehozni, mely összeköt minket az áldozatokkal. Két része képeslapokat formáz, mely a szeretteinkkel való kapcsolattartást jelképezi – az építmények hajtott formája a személyességet hivatott szimbolizálni. A falakat szimmetrikusan állították fel úgy, hogy az ikertornyok egykori helyét fogják közre.

Analemma Torony

A Torony szó szerint a feje tetejére állítja az eddig az építészetről alkotott elképzeléseinket – a Föld helyett az épület alapja a tervek szerint az űrben lenne. A megvalósításhoz egy hatalmas aszteroidát állítanának keringési pályára, amelyről egy nagy teherbírású kábelrendszerre függesztenék fel az épületet, majd a felhőkarcolót a Föld felé lassan közelítve eresztenék le bárhol a világon.

Mars Ice Home

A Cloud Architecture Office a Langley Reasearch Centerrel és válogatott szakemberekkel közösen dolgozta ki egy, a Marsra is gyorsan telepíthető lakóépület rendszer koncepcióját. A nagy dózisú kozmikus sugárzás kiküszöbölésére egy olyan felfújható struktúrát dolgoztak ki, mely lehetővé tenné a hosszabb Mars-béli expedíciókat.

Clouds Architecture Office

A 2010-ben Masayuki Sono és Ostap Rudakevych által New Yorkban alapított iroda fókuszában a kísérleti építészet áll. Céljuk, hogy a forma és az anyag kombinációja által olyan épületeket tervezzenek, amelyek tartós érzelmi és kognitív hatást képesek kiváltani.

Masayuki Sono

A University of Washington és a Kobe University kurzusain szerzett mesterfokozatú diplomát és olyan felsőoktatási intézményeken tanított már mint a Pratt University és a University of Tokyo. Számos változatos projekten dolgozott már kulturális komplexumok tervezésétől kezdve a NASA Mars Habitat kihívásáig. Az épített környezet kísérleti jellege érdekli és olyan, kutatási alapokon nyugvó koncepciókat kíván létrehozni, melyek a világegyetem lakóhellyé alakításához járulnak hozzá.

Ostap Rudakevych

A Pratt Institute állandó oktatója, a Harvard University Graduate School of Design intézményében szerzett mesterfokozatú építészdiplomát. Számos díjjal jutalmazták már kísérleti terveit, többek között részt vett a NASA Mars Habitat kihívásában is.

A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információ itt.