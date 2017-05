Németh Szilárd: Van veszítenivalója a magyaroknak

Egy rossz választási döntés személyes vereséget, veszteséget is jelent - minderről Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke beszélt a Blogstarnak adott interjújában.

2001-2002-ben elkövettük azt a hibát, hogy nem érveltünk a szocik hazugságai ellen, ma viszont bemutatjuk ezeket – szögezi le Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke a Blogstarnak adott interjújában. Utal arra is, ha a jövőben Brüsszel döntene a nemzeti hatáskörbe tartozó adó-, bér- és foglalkoztatáspolitikáról, akkor nagy baj lenne. A kormány azonban ezt nem engedi. A képviselőt nem zavarja, ha kifigurázzák és a párt öklének nevezik. Továbbra is konfliktust vállaló, szókimondó ember marad, noha ezt sokan nem szeretik.

Németh Szilárd arról is beszélt, hogy tízmillió ember nagyon sokat áldozott azért, hogy Magyarország helyre kerüljön. Most minden mutató azt jelzi, alapvetően jó irányba mennek a dolgok - tette hozzá. "A költségvetésünk pozitív üzenet is egyben: az emberek életéről szól, a magyarok érdekeit szolgálja a jövő évi büdzsé. Egy rossz választási döntés személyes vereséget, veszteséget is jelent. Van veszítenivalója a magyaroknak."



