Yossi Amrani, Izrael Állam nagykövete szerint Magyarország és Izrael között kifejezetten jó politikai kapcsolat áll fenn, a gazdaság területén azonban lát még további együttműködési lehetőségeket. A nagykövet elmondta, hogy nyáron Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatalos látogatást tesz Magyarországon; ezzel ő lesz az első, hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, aki hazánkba látogat. Azt is kifejtette, hogy minden ország számára fontos az identitás és a biztonság megőrzése. Amrani nagykövet úr szerint Magyarországon a zsidóság jelenleg biztonságban érezheti magát, amelyet más európai országokról már nem tudna elmondani. A diplomata a történelemre hivatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy nyitottabbnak és érzékenyebbnek kellene lennünk az elesettekkel és a rászorulókkal. Interjúnk a nagykövettel.

Tavaly ősszel vehette át a megbízólevelét Áder János köztársasági elnöktől. Az eltelt idő óta milyen benyomásai lettek hazánkról?

Magyarország nagyon érdekes ország. Amióta itt vagyok, nap mint nap láthatok és tanulhatok új dolgokat. Ez az egyik kihívása a munkámnak, de emellett egy különleges tapasztalat is. A két ország együttműködésében rengeteg potenciál van, ezért itt szolgálni nagyon megtisztelő. Mindez persze sok munkával jár, és ennek köszönhetően a munkanapjaim számos teendőből állnak. Örömömre szolgál, hogy megismerhetem a magyar kultúrát, az ország tájait, a gasztronómiáját, és élvezhetem a művészeti életét is. Szerencsés vagyok, hogy itt lehetek.

Ugye korábban is járt már Magyarországon?

Igen, egy küldöttség tagjaként voltam először Magyarországon 1997-1998 környékén. Nem hiszem, hogy bármikor is el tudnám felejteni a Mátyás Pincében elfogyasztott ételeket, vagy a Gerbeaud-ban tálalt desszert és kávé ízét, vagy az első balatoni kirándulás emlékeit. Csodálom az itteni építészetet, nagyszerű élmény csupán végigsétálni a főváros utcáin, és az újabb gyönyörűségeket felfedezni.

Ilan Mor előző izraeli nagykövet aktív szereplője volt a magyar közéletnek. Ön is ezt a szerepet akarja folyatatni?

Nagyon tisztelem az elődömet, de én inkább a saját utamat folytatnám – és ez nem egy dal címe, hanem valóban az én utamat járnám tovább.

Ez pontosan mit jelent, hogy kell az „ön útját" elképzelni?

A kiküldetésem végére szeretném elérni, hogy a Magyarország és Izrael közötti kétoldalú kapcsolatok még szorosabbá váljanak. Az együttműködésünk mindkét félnek legyen előnyös; valósuljanak meg a nagyobb gazdasági együttműködések, és legyen több stratégiai megállapodás is. Úgy gondolom, a munkám akkor lesz sikeres, ha megbízásom végére mindez megvalósul, és Izraelt továbbra is tisztelet övezi majd.

Hogyan látja most Magyarország és Izrael kapcsolatát?

A két ország közötti kapcsolat politikai szinten kifejezetten jó, és további együttműködési lehetőségek is vannak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a héten Izraelben tárgyalt. Ez a fontos látogatás is jelzi, hogy napirenden van a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztése. Benjamin Netanjahu miniszterelnök július közepén érkezik Magyarországra. Ő lesz az első, hivatalban lévő izraeli miniszterelnök, aki ide látogat. Programja során részt vesz majd Budapesten a V4-Izrael csúcstalálkozón.

A jelenlegi állapotában, hogy látja, melyek azok területek, ahol a két ország közötti kapcsolat erős, illetve hol lehetne még javítani?

Bizonyos szintű izraeli gazdasági jelenlét már van Magyarországon, de úgy gondolom, ezt ki lehet még jobban terjeszteni. A két ország együttműködésének egyik terepe lehet például a mezőgazdaság, ahol a hangsúly főleg a technológián, a vízgazdálkodáson és az élelmiszer-biztonságon volna. A high tech szektorban is vannak lehetőségek: Izrael egy „csúcstechnológiai erőmű", és az elmúlt húsz évben sok mindent elért ezen a területen. Úgy gondolom, hogy az NNG (egy budapesti alapítású, navigációsszoftver-gyártó cég, amely Izraelben is működik – a szerk.) is azt bizonyítja, hogy Magyarország jó üzleti lehetőség az izraeli csúcstechnológia számára. Ehhez a szegmenshez szorosan kapcsolódnak az önvezető autók. Izrael megfelelő tapasztalattal rendelkezik az autók új technológiáinak kifejlesztéséhez, bár nincs autóipara. Az önök országának viszont van, a kutatási együttműködésünkből mindkét fél profitálhat. Jelenleg ebbe az irányba haladunk, és mindkét ország kormányának a napirendjén van ennek az együttműködésnek az elmélyítése. Ez persze időbe telik, de végül meg fog valósulni. A nemzetbiztonságot és a belbiztonságot illetően Izrael széles körű tapasztalattal rendelkezik. Ezen a két területen Magyarország is kihívásokkal néz szembe. Önök Európa biztonságának egyik pillérje, ezért Magyarország biztonsága Európa biztonságát is jelenti. Együtt tudnánk, és együtt is kellene működnünk tehát e kérdésekben is. Az egészségügyi ágazatban is van potenciál. Az év második felében az egészségügyi kapcsolatok megerősítése is a nagykövetség napirendjére fog kerülni.

Említette, hogy a technológia területén erős Izrael, de ugyanez elmondható a start upok tekintetében is. Ez utóbbi szegmensben milyen együttműködést tudna elképzelni Magyarországgal?

Úgy gondolom, hogy elsődlegesen az autó navigációs rendszerek terén lehetne együttműködni, és van is erre példa az NNG esetében. Magyarországon tehetséges, képzett mérnökök dolgoznak, és ez jó üzleti lehetőség az izraeli induló vállalkozásoknak arra, hogy Magyarországon fejlesszék termékeiket, miközben élvezik a magyar munkaerő nyújtotta előnyöket. Tudni kell, hogy bár Izraelben a high tech potenciál hatalmas, országunk híján van képzett mérnököknek. Ezen a területen jelenleg szakemberek „importjára" szorul. Magyarország közel van Izraelhez, nagyon jó barátja Izraelnek, ráadásul rendelkezik a megfelelő tudással, képességekkel. Ez szintén nagyszerű lehetőség a közös munkára.

Izraeli nagykövetként mit gondol, az antiszemitizmus kapcsán milyen folyamatok tapasztalhatóak Európában és Magyarországon?

Meglehetősen érzékeny vagyok az antiszemitizmus kérdésében. Nemcsak azért, mert Izrael nagykövete, vagy mert zsidó vagyok, hanem mert ember vagyok, és aggodalommal tölt el a gyűlölet, a szélsőségesség vagy bigottság bármilyen formája. Nem hiszem azonban, hogy Magyarország példáján keresztül megfelelő képet kaphatnánk az európai antiszemitizmusról. Több százezer izraeli látogatja ezt az országot, a zsidó közösségi élet virágzik, a zsidók biztonságban érezhetik magukat. Az ide látogató izraeli turisták száma is azt mutatja, hogy nem érezhető antiszemitizmus, gyűlölet vagy olyasmi, amiért aggódnunk kellene. Más európai országokban ez azonban nem így van. Éppen ezért, mielőtt Magyarországot vádolnák, bizonyos politikusoknak és bizonyos országoknak alaposan meg kéne vizsgálniuk a saját tapasztalataikat, történelmüket. Ez nem jelenti azt, hogy Magyarországnak nem kellene többet tennie az oktatáson keresztül a fiatal nemzedékért. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék az ország történelmét, hogy milyen szerepet játszott a múltban a fasizmus és a gyűlölet, illetve ismereteket szerezzenek a zsidó közösség sorsáról és helyzetéről. Soha nem szabad elfelejtenünk, hogy mi történt ebben az országban.

Az embereket tanítani kell, az oktatáson keresztül pedig reménykedhetünk, hogy az új nemzedék nyitottabb és érzékenyebb lesz a másikkal, a külföldivel, a menekülttel vagy a rászorulóval szemben.



Ennek fényében hogy látja a magyarországi zsidó közösség életét?

Lenyűgöző, és ezt a zsidó fesztiválok száma is mutatja. Magyarországon igazán otthon érezheti magát a zsidó élet és az izraeli kultúra is. Ott van például a Zsidó Művészeti Napok, vagy a Mazsihisz által szervezett Zsidó Művészeti Fesztivál, illetve az Izraeli Kulturális Intézet rendezvényei. Nemrég a Művészetek Palotájában Palya Bea és egy izraeli énekes, Achinoam Nini tartottak közösen egy rendkívüli koncertet.

Ön szerint az antiszemitizmus mellett mi jelent leginkább veszélyt Európa számára?

Úgy gondolom, hogy jelenleg a migrációról folytatott vita csupán felületes megközelítése egy sokkal érzékenyebb és lehetetlennek tűnő kihívásnak. Ez a kihívás annak meghatározása, hogy merre tart Európa. Mi Európa jövője gazdaságilag, demográfiailag, társadalmilag, kulturálisan? Mindnyájunknak szabadon kell élnünk a lehető legkisebb korlátozások mellett, ugyanakkor mindig óvatosnak kell lennünk a saját nemzeti identitásunk és a civilizációnk védelme érdekében. Ha létezik európai civilizáció, akkor a kérdés az, hogy hol van, és mi lesz a jövője.



Akkor egyetért a magyar kormány migrációs politikájával?

Véleményem szerint a nemzetállam életképességének és erejének fenntartása minden ország számára kulcskérdés. Ezért fontos a kormányzat azon törekvése, hogy fenntartsa a nemzete biztonságát. Én egy olyan országból érkeztem, ahol nap mint nap harcolunk a létezésért. Ha önök úgy érzik, hogy meg kell küzdeniük az identitásukért, a kultúrájukért és létezésükért, akkor ezt nem bírálhatom.



Mit gondol, mi a különleges szerepe vagy feladata Magyarországon egy izraeli nagykövetnek?

Ebben az esetben a személyes és szakmai prioritásom ugyanaz: erősebb kapcsolatokat kiépíteni a két ország között. A politikai élet képviselőivel, az értelmiséggel, az egyetemekkel, a kulturális és művészeti élettel és a gazdaság szereplőivel is a lehető legszorosabb kapcsolat kialakítására kell törekednünk. Van egy másik fontos feladatom is: Izrael, a zsidó állam nagykövete vagyok egy olyan országban, ahol van zsidó történelmi emlékezet, és ahol nagyszámú zsidó közösség is él. Én is részese vagyok az itten zsidó életnek, és részt veszek a zsidóság magyarországi jóllétének elősegítésében is. Ebben a tekintetben a kétoldalú kapcsolatok erősítése mellett a magyarországi zsidó közösség érdekének képviselete is a feladatom.