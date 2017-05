Ha Botka szándékosan titkolózott, börtönt is kaphat

Akár egy évig terjedő szabadságvesztés is járhat azért, ha kiderül: Botka László szándékosan adott be hiányos vagyonnyilatkozatot - mondta egy szegedi hírportálnak Futó Barnabás budapesti sztárügyvéd. Az Echo tévében pedig egy egykori milliárdos ügyvédje szólalt meg. Ügyfele több száz alvállalkozónak tartozik, Ujhelyi István, az MSZP Európa parlamenti képviselője is cégtársa volt.