Kötelező szervízdíj: minden éttermi dolgozó kapna belőle

A Szállodák és Éttermek Szövetsége 8-15 százalékos kötelező szervizdíjat vezetne be, a tervezetet a balatoni vendéglátósok ellenzik, azonban az elképzelést a Vendéglátó és Turisztikai Szakszervezet, illetve a Pannon Gasztronómiai Akadémia is támogatja. Több vendéglátóhelyen az árakban már most is benne van a szervízdíj. Az általánosan kötelező szervízdíjtól azt remélik, hogy segít visszacsábítani azokat, akik külföldre mentek dolgozni.

A Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület támogatja az általános szervízdíj bevezetését, mivel az szerintük egy komplex csomag részeként sokat segíthet az éttermek színvonalának a javításán. Ugyanakkor problémának nevezik, hogy bár számos területen a magyar vendéglátósok költségei szinte ugyanolyanok, mint más európai országokban, az üzemeltetési költségek azonban nagyobbak, emiatt sem tudnak lépést tartani a külföldi bérekkel.

Az egyesület szerint ha 5–10 százalék közé csökkenne a turisztikai áfa, mint Nyugat-Európában – a normál áfa ott is 20–25 százalék – az segíthetne a külföldön dolgozó szakemberek hazacsábításában. Ez a folyamat már elindult, hiszen a vendéglátás forgalmi adója az idén 18 százalékra csökkent és jövőre már 5 százalékra csökken. Azt is elmondták, hogy a szervízdíj – amely az ország számos éttermében már évek óta létezik – egy legális és kedvezményesen adózott bevételi forrás lehetne az éttermi dolgozóknak.

A borravalót eddig saját belátása szerint adhatta a vendég, de az összegnek a kiosztása, a mértéke más és más volt. Ebben a rendszerben a szervízdíj egységes lesz és legálisan részesülhet belőle mindegyik éttermi dolgozó" – mondta Csapody Balázs, a Kistücsök Étterem tulajdonosa és a Pannon Gasztronómiai Akadémia alapítója. Csapody elmondta, hogy folynak még a tárgyalások a pontos szervízdíj mértékéről (8-15 százalékos százalék), illetve hozzátette azt is, hogy a befolyt a többletbevétel elosztásánák a módját majd az étterem tulajdonosai határozhatják meg.

A Pannon Gasztronómiai Akadémia szerint az általános szervízdíjat már a jövő év elején be lehetne vezetni,és akkor lenne a leghatásosabb, ha további adócsökkentések követnék. Azt is mondták, hogy szerintük a szakma „válság közeli állapotban van". Hasonló intézkedésekkel versenyképesebbé lehetne tenni,a Pannon Gasztronómiai Akadémia pedig ki akarja venni a részét az újabb szakemberek képzéséből is.